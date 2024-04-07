'Вступило в ВСУ': наводнение в Орске остановило работу еще одного НПЗ на россии (видео)

Оренбургский НПЗ, один из ведущих заводов россии, приостановил работу из-за аномального наводнения. Это сделано во избежание экологических рисков и соблюдения техники безопасности.

Ситуация в Оренбурге критическая. Уровень воды в реке Урал в сутки вырос на 28 сантиметров, по прогнозам, он будет и дальше расти. По словам мэра города Сергея Салмина, около 1,3 тыс. домов подтоплены, более 4 тыс. жителей эвакуированы, пишут российские СМИ.

Читайте также: Целью были военные аэродромы: прогремели взрывы возле военных аэродромов в четырех городах россии (фото и видео)

МЧС и добровольцы проводят эвакуацию людей. Уже подтоплено более 6,3 тыс. домов в Оренбургской области, из них около 4,5 тысячи – в Орске.

Причина паводка – аномально теплая зима и обильные весенние осадки. Уровень воды в реках Урал и Сакмар значительно выше нормы.

"Орскнефтеоргсинтез" – крупнейший актив "ФортеИнвеста", годовая мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.

Известно, что 5 апреля в Орске прорвало введенную в действие 2010 защитную насыпную дамбу. С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации из-за наводнения.

В среду, 3 апреля, на энергоподстанции в подмосковном Подольске произошел взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар. В результате инцидента Подольск остался без электричества.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!