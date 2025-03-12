Встреча в Джидде: пойдет ли Путин на перемирие

После Джиды

Фейсбук разделился на две половины: одни говорят: "Путин не пойдет на перемирие ни в коем случае", а другие, что "Трамп определился, но пойдет на уступки". Давайте попробуем со всем этим разобраться.

1. План россиян по срыву переговоров руками украинцев на этом этапе провалился. Не совсем, но сейчас точно провалился. И теперь мы заходим на поле "неизвестного". Что самое неизвестное?

- готов ли Трамп, в случае отказа россиян от переговоров резко поднять ставки в нефтяном вопросе и начать реально блокировать нефтяной экспорт РФ;

- готов ли Путин, учитывая вышесказанное, сказать Трампу "нет", особенно учитывая все еще наличие украинских войск на Курщине;

– В какую игру будет играть Китай? Молчаливо будет наблюдать или перейдет на сторону РФ ( думаю, что первый вариант более вероятен, Китай в игру вступит чуть позже);

2. Путин понимает, что сказав "нет" он может потерять поддержку большой (основной) части глобального юга, особенно ввиду роли Саудовской Аравии в переговорах. Это для Путина очень важно, учитывая его навязчивое желание стать третьим полюсом мира. Отдельно стоит напомнить, что неправильный шаг сейчас будет означать окончательную утрату возможностей для полицейского контроля на постсоветском пространстве, включая Беларусь.

3. В случае согласования на месячное перемирие, россияне будут делать следующие вещи:

– Россия будет ставить невозможные условия, но их потуги будут зависеть прежде всего от решимости США вводить или не вводить нефтяные санкции;

- Россия попытается расторгнуть "умиротворение", прежде всего, Ирана и Северной Кореи в обмен на уступки в вопросах Украины;

– Россия будет поднимать ставки в своем соглашении по полезным ископаемым. Напомню, их предложение Трампу заключается не только в общей добыче, но и в посредничестве в продаже этих ископаемых в недружественные страны. Проще говоря, это десятки миллиардов в год уже сейчас;

– Россия резко увеличит интенсивность информационных атак по всему миру. В Украине главное направление таких атак – хаотизация процессов (я уверен, что уже сегодня появится темник для россиян и полезных идиотов о том, что перемирие на месяц – это измена).

Напоследок, я еще раз хочу повторить: наша цель – сохранить максимальную субъективность государства, максимальное количество людей, максимальное количество территорий и обязательно выход к Черному морю. И не забывайте: переговоры по существу стартовали только вчера.