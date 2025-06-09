Украина неожиданно выиграет воздушное сражение, F-16 сбил российский Су-35, - BILD

Впервые в истории F-16 сбил российский Су-35.

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Бой состоялся вчера над северо-востоком Украины.

Россиян обыграли или развели, как говорят в народе.

Украинские ВВС отправили истребитель для атаки российских позиций в Курской области.

В ответ россияне подняли Су-35.

Однако российский пилот попал в засаду, потому что вместе с F-16 в воздух поднялся шведский самолет дальнего обнаружения Saab 340 AEW&C, перехвативший Су-35 еще за 300 км до границы и передавший координаты пилоту F-16.

Американский истребитель выпустил ракету AIM-120, и Су-35 был сбит в 16 км от границы недалеко от Корневого на Курщине.

Действительно, шведская система AWACS, распознающая российские самолеты за сотни километров, нейтрализовала преимущество, которое РЛС на российских Су имели по дальности.

То есть, F-16 имеет теперь возможность запустить ракету раньше, чем его увидит Су-35.

Исторический момент, но теперь придется максимально тщательно маскировать SAAB.