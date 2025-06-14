Война Израиль – Иран. О влиянии науки на эту войну и при чем здесь Украина

Вы знаете, что в Израиле есть около 100 ученых (именно ученых), изучающих Иран? В нескольких университетах есть иранистика и там изучают язык, культуру, религию (включая зороастризм) и, конечно же, вопросы безопасности.

Часть ученых и экспертов пополняют ряды спецслужб, а некоторые спецслужбы с высоких должностей переходят в аналитические и научные центры. И именно эти специалисты вносят весомый вклад в выработку политик по Ирану.

В Иране ситуация другая. Там Израиль запрещен и всего 20-30 учёных занимаются Израилем, чаще всего в пропагандистских целях.

Конечно, очень хочется провести прямую аналогию и сказать, что это и есть причина того, что Израиль лучше воюет с Ираном, чем наоборот. Это, конечно, не работает так прямолинейно. Но судьба истины здесь есть. Ибо без знания врага невозможно воевать. И одни спецслужбы не могут закрыть этот вопрос. Без симбиоза науки и спецслужб невозможно качественно понять врага.

Я все это веду к нам. В Украине нет ученых, занимающихся Россией. А количество аналитиков, хорошо, тех, кого я считаю специалистами из России, – меньше десяти. У нас нет ни одного центра изучения любого аспекта России ни в одном университете. И это на четвёртом году войны.

Мой прогноз – через год я смогу написать идентичный пост. Ни один вуз не захочет морочиться с такой "стремной" темой. А параллельно чиновники продолжат идиотическую практику запрета цитировать российские источники.