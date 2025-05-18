Ночь была непростая. Но война скоро закончится.

Были с детьми за городом как раз в направлении основного удара дронов. Было шумно.

Не спали и пора было подумать.

Я уверен, что война исчерпала себя.

И не имеет большого потенциала ни для одной из сторон.

Перемирие неизбежно. Вопрос на каких условиях.

И именно на выручку условий для себя направлены усилия всех сторон.

В том числе агрессора. Экономика как Колос на глиняных ногах. Они продолжают атаковать, готовить ударные кулаки и срывают переговоры. Это игра.

Далее текст на языке оригинала

Коли велика кількість інтересантів та інтересів складно знайти точку рівноваги таких інтересів, і я вдаюся до теорії ігор. І до пошуку рівноваги Неша.

https://uk.wikipedia.org/.../%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1...

Що в мене вийшло

Для початку я виділив основні інтереси ключових залучених стейкхолдерів:

- Україна

- росія

- ЄС

- США

- Великобританія

- Китай

- Саудівська Аравія

- Туреччина

Другим кроком я за допомогою декількох просунутих моделей ШІ спробував знайти рівновагу Неша - точку при якій стейкхолдери максимально близько наближаються до своїх цілей з урахуванням інтересів решти стейкхолдерів (це зекономило тиждень роботи при побудові моделей і пошуку рівноваги))

https://uk.wikipedia.org/.../%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0...

Їх ключові інтереси (наводжу без деталізації, якщо цікаво, розпишу)

російська федерація

Входження до клубу держав, що визначають новий світовий порядок Забезпечення стратегічного буфера та блокування розширення НАТО Легітимізація територіальних придбань Відновлення економічного потенціалу Підрив єдності західного блоку

Україна

Відновлення територіальної цілісності Інтеграція в європейські та євроатлантичні структури Масштабна економічна реконструкція Формування системи довгострокової безпеки Переформатування ідентичності та інституційна трансформація

Сполучені Штати Америки

Стратегічне ослаблення Росії Зміцнення трансатлантичного альянсу Переорієнтація європейського енергетичного ринку Стримування Китаю у європейському контексті Посилення глобального лідерства США

Європейський Союз

Зниження енергетичної залежності від Росії Формування стратегічної автономії Розширення економічного та політичного впливу на схід Зміцнення інституційної стійкості ЄС

Великобританія

Стратегічне ослаблення Росії як глобального конкурента Затвердження глобальної ролі "Global Britain" Військово-стратегічне лідерство у Європі Економічна експансія на пострадянському просторі Зміцнення внутрішньополітичних позицій консервативного істеблішменту

Китайська Народна Республіка

Вилучення економічних вигод із конфлікту Нарощування стратегічного партнерства з Росією на вигідних умовах Ослаблення трансатлантичної єдності Просування багатополярного світового порядку Підготовка ґрунту для вирішення "тайванського питання"

Саудівська Аравія

Максимізація впливу на глобальні енергетичні ринки Диверсифікація міжнародних стратегічних партнерств Забезпечення продовольчої безпеки Позиціювання як глобального дипломатичного посередника Прискорення економічної диверсифікації

Турецька Республіка

Зміцнення регіональної ролі як ключового геополітичного гравця Максимізація економічних вигод від конфлікту Зміцнення військово-промислового комплексу Посилення ролі у питаннях регіональної безпеки Торг із західними партнерами з питань національних інтересів

...

Пропущу опис ТЗ для проведення моделювання (якщо буде цікаво, так само поділюся в коментарях).

Що вийшло:

Структура моделі:

Моделювання проведено на основі динамічної некооперативної гри з 8 ключовими гравцями у 5 дискретних періодах (2025-2030 рр.).

Застосовано методи ітеративного виключення домінованих стратегій та байєсовського оновлення уявлень гравців про переваги один одного.

Кожен гравець оптимізував багатокомпонентну функцію корисності, що включає геополітичні, економічні, безпекові та внутрішньополітичні параметри з різними ваговими коефіцієнтами в залежності від пріоритетів гравця.

...

Ідентифікація рівноважних станів

Моделювання виявило три стійкі рівноваги Неша, що відрізняються за параметрами стабільності та довгострокової реалізованості:

Рівнавага A: "Продовження конфлікту низької інтенсивності"

- ймовірність реалізації: 35%

- Часовий обрій: до 2030 і далі

- Висока вартість для всіх учасників

Рівновага B: "Компромісне врегулювання з міжнародними гарантіями"

- ймовірність реалізації: 55%

- Тимчасовий обрій: 2027-2028 гг.

- Оптимальне співвідношення витрат/вигід для більшості гравців

Рівнавага C: "Асиметричне врегулювання під тиском зовнішніх обставин"

- ймовірність реалізації: 10%

- Тимчасовий обрій: 2029-2030 гг.

- непропорційний розподіл виграшів між учасниками

Як бачимо, компромісне врегулювання - основний сценарій.

Вказано терміни 2027-2028 (!).

Однак у першу модель я не підвантажував даних про реальний состаянні російської економіки.

Як писав раніше, я оцінюю їхній запас міцності - до кінця 2025 року (якщо не буде розморозки активів і ціни на нафту залишатимуться на низькому рівні)

...

Але я їх підвантажив на наступному етапі моделювання:

Зниження нафтових доходів:

- Ціна Urals: <$50 за барель (нижче за обмеження G7 та бюджетного плану)

- зниження нафтових доходів на 32-38% від запланованих

- Скорочення експортної виручки на 22-25% через дисконт та логістичні обмеження

Санкції проти тіньового флоту:

- зниження ефективності обходу нафтового ембарго на 60-65%

- зростання страхових і транзакційних витрат на 140-180%

- скорочення доступного танкерного флоту на 35-40%

Стан ФНБ:

- Ліквідна частина ФНБ скоротилася до критично низького рівня (<2% ВВП)

- Обмежена можливість використання заморожених активів

- зниження буфера фінансової стійкості при шоках

Вартість капіталу:

- Базова ставка >15% у реальному вираженні

- Обмежений доступ до міжнародних ринків капіталу

- зростання вартості обслуговування внутрішнього боргу на 180-220%

Структурні деформації економіки:

- військові витрати >40% федерального бюджету

- критичний дефіцит кваліфікованих кадрів у цивільних секторах

- зниження інвестицій у високотехнологічні цивільні сектори на 65-70%

- Деградація транспортної та цивільної інфраструктури

...

Перегляд ресурсних обмежень

На основі нових даних було значно скориговано ресурсні обмеження для російської федерації:

Фінансова стійкість:

- Горизонт фінансової стійкості за збереження поточного рівня військових витрат: 8-14 місяців (!)

- ймовірність бюджетної кризи при збереженні поточних тенденцій до Q2 2026: 75-80%

- критичний рівень інфляції за збереження військових витрат: 20-25% річних

Військово-промисловий потенціал:

- Зниження темпів виробництва озброєнь через брак комплектуючих: -20-25% до Q4 2025

- Дефіцит критичних комплектуючих для високоточної зброї: 55-60%

- Наростаючий розрив у технологічному рівні із західними озброєннями: 1.5-2 покоління до 2026 р.

Соціально-політична стійкість:

- пороговий рівень підтримки конфлікту серед населення: 38-42%

- Критичний рівень соціальної напруги за збереження поточної динаміки: Q3 2026

- Зростання внутрішньоелітних протиріч через перерозподіл ресурсів, що скорочуються.

...

Переглянуті рівноважні стани

Моделювання з урахуванням нових параметрів виявило значні зміни у структурі та ймовірності рівноважних станів:

Модифікована рівновага B: "Прискорене компромісне врегулювання"

- (!) Імовірність реалізації: 65% (↑ від 55%)

- (!) Тимчасовий обрій: кінець 2025 - перша половина 2026 р. (↓ від 2027-2028 рр.)

- Параметри більш сприятливі для України та західних партнерів

Рівнавага A: "Продовження конфлікту низької інтенсивності"

- ймовірність реалізації: 20% (↓ від 35%)

- Тимчасовий обрій скоротився до 2026-2027 років.

- Суттєво вищі витрати для Росії, ніж у попередній версії моделі

Рівновага D: "Внутрішньополітична трансформація у Росії з наступним врегулюванням" (нова рівновага)

- ймовірність реалізації: 15% (новий сценарій)

- Тимчасовий обрій: середина-кінець 2026 р.

- (!) характеризується внутрішньою реконфігурацією влади в Росії під тиском економічних проблем

...

Модифікована рівновага B як найімовірніший результат

Уточнені часові рамки та тригери

Найбільш вірогідне вікно для досягнення компромісного врегулювання змістилося на кінець 2025 - початок 2026 завдяки наступним ключовим факторам:

- Критичне виснаження фінансових ресурсів росії для підтримки поточного рівня воєнних дій

- наростаючі економічні проблеми, що загрожують внутрішньополітичній стабільності росії

- Технологічний розрив у озброєннях, що досягає критичного рівня

- усвідомлення російської елітою нестійкості поточного курсу та необхідності стабілізації

- Зростання тиску всередині росії за припинення конфлікту через його економічні наслідки

Переглянутий територіальний компонент рівноваги

Лінія розмежування та особливий статус територій:

- лінія розмежування з великими поступками з боку Росії (~25-30% від контрольованих територій)

- Повернення під контроль України ключових економічних та інфраструктурних об'єктів

- Більш обмежена буферна зона (15-20 км) з міжнародним моніторингом

Крим:

- Формальне збереження російського контролю за юридичного визнання суверенітету України

- Демілітаризація півострова з міжнародними гарантіями

- особливий економічний режим за участю України та міжнародних організацій

- обов'язкове узгодження з Україною ключових інфраструктурних проектів

Уточнений компонент безпеки рівноваги

Статус України:

- прискорена євроінтеграція основної території України

- Відкладене, але форсоване вирішення питання щодо приєднання до НАТО

- Масштабна програма військової допомоги для створення сучасних ЗСУ

- система превентивного реагування на потенційні загрози з боку Росії

Нова архітектуру європейської безпеки:

- Переглянутий баланс сил у Східній Європі з урахуванням ослаблення Росії

- Розширена присутність НАТО у країнах Балтії та Східної Європи

- Більш жорсткі верифікаційні механізми для російських збройних сил

Переглянутий економічний компонент рівноваги

Постконфліктне відновлення:

- Збільшена частка російських активів, що використовуються для фінансування відновлення ($150-$180 млрд)

- обов'язкові репараційні платежі з російських енергетичних доходів (10-15% експортної виручки)

- пріоритетне відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору України

Санкційний режим:

- Більш повільне та обумовлене зняття санкцій з чіткими критеріями виконання

- збереження тривалого контролю над російським експортом енергоносіїв

- Постійний моніторинг російського військово-промислового комплексу

...

Переглянуті інтереси ключових гравців

російська федерація

Модифіковані пріоритети:

- Економічна стабілізація перемістилася на перше місце у ієрархії пріоритетів

- Збереження внутрішньополітичної стабільності стало критично важливим

- Мінімізація геополітичних втрат за обмежених можливостей

- забезпечення мінімально прийнятних результатів для внутрішнього позиціонування

Основні поступки:

- Згода на більш суттєві територіальні компроміси

- прийняття більш обтяжливих фінансових зобов'язань

- прийняття асиметричних обмежень у військовій сфері

- Глибока економічна інтеграція України із Заходом

Україна та західні партнери

Посилені позиції:

- Можливість досягти більш вигідних умов врегулювання

- Посилення потенціалу стримування Росії у довгостроковій перспективі

- Розширення можливостей для відновлення та модернізації України

- Формування сприятливішої архітектури безпеки у Східній Європі

...

Це мала частина отриманої аналітики. Вона не претендує на істину в останній інстанції, але вказує, що мир все-таки близький, а росія перебуває в агонії.