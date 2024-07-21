'Вместе отца легче бить'. Сейчас это происходит с Байденом

Готовимся в ближайшую неделю к новому повороту в избирательной кампании в США

Байден таки дожмет deep state. Его "снимут". Медиа, доноры, конгрессмены и губернаторы отчаянно "добивают" кандидата от демократов. Вдобавок он еще и заболел ковыдом и снова публично ошибся, забыв фамилию министра обороны Остина.

Уже бывший шеф Байдена Обама считает, что шансы президента Байдена к победе значительно уменьшились и президенту необходимо серьезно рассмотреть жизнеспособность его кандидатуры.

Пелосси также свою работу не прекращает.

Шумер и Джеффрис недавно имели аудиенцию, после которой и посыпался град приписок, что "Байден – все".

Президентом Байден еще останется, а вот кандидатом вероятнее всего нет. После его объявления начнется охота за "чикагскими" голосами – голосами делегатов съезда Демократической партии.

На устах кандидатуры Уитмер, Ньюсома, Шапиро, Келли, Вес Мура, Бешира и вице-президентки Гаррис. Но не исключаю, что появится "темная лошадка". И я здесь не о Мишеле Обаме.

Штаб Гаррис уже начал "окапывать" позиции. Опрос Economist/YouGov показывает, что 80% демократов одобрили бы ее на избрание кандидатом на президентских выборах.

Преимущество Гарриса в том, что партии будет трудно отказаться от нее, ведь на нее ориентирован женский и цветной электорат. Отказ от нее – удар по позициям партии в этой электоральной среде.