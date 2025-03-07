Влияние религии на власть в США: что нужно знать Украине?

Немного о сегодняшней теме: крест во главе Марко Рубио.

На самом деле, кто еще не встретил объяснения, это знак его высокой религиозности: так католики и англикане обозначают покаяние при вхождении в предпасхальный период с Великим постом. Так называемая "Пепельная среда". Один из признаков имеющейся волны христианского консерватизма в нынешней американской власти.

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У нас це зустріли жартами. Насправді нічого катастрофічного (я сам поставив кілька). Але жартувати не має ніхто з причетних до владної команди. Ще й з демонструванням повного нерозуміння контексту.

Це ще один аргумент на користь того, що цю команду треба вивчати. Чим вона живе, що для цих людей є визначальним.

Тим більше, ми вже стикались з подібним феноменом: коли позицію спікера Майка Джонсона не вдавалось зрушити на користь України нікому, аж доки з ним не поговорив баптист з Одеси, вдівець Сергій Гайдаржі.

І до того делегації українських євангельських представників їздили до США, щоб вплинути на конгресменів саме як на братів по церкві.

Так, я сам зосередився суто на гумористичній реакції на попільний хрест. Але мушу визнати: так чи інакше, але я все ще не облишив загальний ліволіберальний дискурс попередніх років.

Але якщо серйозно, то це помітна проблема. Для команди Трампа це важливий, якщо не визначальний момент ідентифікації – якщо людина, зокрема, малює на чолі попільного хреста з початком пасхального посту. І смійтесь не смійтесь, а хід з наочною християнською самоідентифікацією значитиме більше, ніж 1000 слів.

Цей момент з приналежністю до спільноти щирих християн Америки визначає і спосіб дій та вибір рішень. Бо ці люди мають практично фанатичну віру у правильність того, що вони роблять.

Так, це навіть дещо має від месіанства – у контексті "наскільки б не обурювалась більшість тим, що ми робимо, але ми робимо правильні речі, це мусить бути зроблено заради їхнього ж блага, навіть якщо їм доведеться зазнати певних страждань і обмежень".

Коротше, цей момент ми мусимо ретельно опрацювати, щоб розраховувати на результативні контакти з наявною американською владою.