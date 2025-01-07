Вкуснее яичницы: быстрый и полезный завтрак из яиц

РЕЦЕПТ ШАКШУКИ

А это блюдо можно готовить и на завтрак, и на обед и на ужин! Все легко, просто и невероятно вкусно

Вам понадобится:

3 яйца

масло растительное

1 небольшая луковица

2 зубчика чеснока

1 болгарский перец

3 небольших помидора

соль

петрушка или кинза.

Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и чеснок, добавьте мелко нарезанный перец и продолжайте жарить овощи еще несколько минут.

Бланшируйте помидоры. Залейте их крутым кипятком на 20-30 секунд, слейте воду, залейте их холодной водой. Снимите кожуру с помидоров, уберите семена, мелко нашинкуйте.

Добавьте подготовленные помидоры к овощам. Протушите 2-3 минуты.

Сделайте небольшие выемки и выложите в них яйца, посолите. Продолжайте жарить шакшуку еще 4-5 минут.

*Белки должны стать плотными, а желтки остаться редкими.

Присыпьте готовое блюдо зеленью: петрушкой или кинзой

Подавайте шакшуку с подсушенным хлебом.