Вкуснее яичницы: быстрый и полезный завтрак из яиц
РЕЦЕПТ ШАКШУКИ
А это блюдо можно готовить и на завтрак, и на обед и на ужин! Все легко, просто и невероятно вкусно
Вам понадобится:
- 3 яйца
- масло растительное
- 1 небольшая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 болгарский перец
- 3 небольших помидора
- соль
- петрушка или кинза.
Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и чеснок, добавьте мелко нарезанный перец и продолжайте жарить овощи еще несколько минут.
Бланшируйте помидоры. Залейте их крутым кипятком на 20-30 секунд, слейте воду, залейте их холодной водой. Снимите кожуру с помидоров, уберите семена, мелко нашинкуйте.
Добавьте подготовленные помидоры к овощам. Протушите 2-3 минуты.
Сделайте небольшие выемки и выложите в них яйца, посолите. Продолжайте жарить шакшуку еще 4-5 минут.
*Белки должны стать плотными, а желтки остаться редкими.
Присыпьте готовое блюдо зеленью: петрушкой или кинзой
Подавайте шакшуку с подсушенным хлебом.