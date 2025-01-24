Вероятные планы Трампа по поводу российско-украинской войны

Сможет ли Трамп уговорить Путина прекратить огонь в Украине?

Уже можно сделать выводы о ожидаемых шагах Трампа по поводу российско-украинской войны на ближайшие месяцев шесть. Его явно интересует тактический успех: возможность назвать прекращение огня победой, стать триумфатором, получить Нобелевку мира, а дальше со стратегической проблемой пусть разбираются другие после 2029 года.

Уже обозначены наиболее вероятные планы Трампа:

1. Уговорить ОПЕК снизить цену на нефть

Трамп в Давосе заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, чтобы давить на РФ прекратить войну: "Вы можете положить конец этой войне, снизив цены на нефть. Это безответственно, что до сих пор этого не сделали".

В общем, это вполне реально: у Трампа достаточно тесные отношения с монархиями Персидского залива. Первый после переизбрания телефонный разговор Трампа с иностранным лидером состоялся с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом.

Тем более уже договорено об инвестировании Саудовской Аравией в экономику США $0,6-1 триллиона. Это не очень выгодно для американских нефтяных компаний, однако зато это инструмент быстрого доступа. Ведь результатов от заявленного максимального увеличения американской добычи придется и в лучшем случае ждать не меньше года, Трампа такое не устраивает, это нарушит его пафосные обещания.

2. Попросить Си повлиять на Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня с минимальными требованиями к Украине

На намерение дружеского взаимодействия указывает неожиданное миролюбие первых шагов Трампа по отношению к Китаю вопреки очень жестким обещаниям во время избирательной кампании. Это в том числе и о 10% пошлины на китайские товары с 1 февраля (а не 100% или хотя бы 50%)

3. Трамп заявляет, что с радостью встретится с Путиным

Фактически, Трамп разложил на столе перед Путиным инструменты: мол, может взять плеть, а может и пряник... Потому что расчеты Трампа очень скромны: всего лишь решить тактическую задачу в кратчайшие сроки – чтобы Америка и мир показали, что он действительно победитель.

На самом деле его устроили бы результаты по любому направлению. Но проблема ХАМАС – это долгие годы. Снизить цену на нефтепродукты для американцев из-за максимальной добычи – это минимум год.

Мигранты – тоже работы на несколько лет минимум. ВОЗ да, убил мгновенно – но для большинства американцев это что-то не слишком актуальное. Как и Парижское климатическое соглашение. Из того, что есть шанс получить достаточно быстро, до полугода остается только Украина.

Здесь можно обойтись заморозкой из-за заключения очередных временных соглашений, просто прекращением огня, временной приостановкой горячей фазы войны.

Этого уже хватит, чтобы Трамп гордо заявил на весь мир о своем триумфе как миротворце, получил Нобелевку и занялся другими вопросами. А переговорами о мире, мирными соглашениями и стратегическими вопросами безопасности в Европе можно заняться и потом. Через несколько лет, когда это станет проблемой 48 президента США.

Путину такой сценарий выгоден: он получит паузу для накопления ресурсов перед очередным нападением на Украину. То есть, теоретически он не должен особых препятствий такому плану Трампа.

Тем более если и Си обозначит заинтересованность именно в таком развитии событий. Хотя команда Трампа уже предварительно сделала и следующий пас Путину – я о намеках Стива Кортеса, бывшего советника Трампа и Джей Ди Венса в Newsweek.

"Любая пауза в боевых действиях должна привести к немедленным выборам в Украине". Фактически, это снисходительный (или и пренебрежительный) вызов Путину: ну, попробуй на выборах получить более лояльную власть в Киеве – тебе так не нравится эта власть, ты считаешь, что украинцы действительно лояльны к России, чем команда Зеленского.

Это заодно и еще один стимул для Путина в кратчайшие сроки согласиться на прекращение огня: чем быстрее огонь будет прекращен, тем быстрее будут выборы. То есть, тем скорее будет возможность (как убежден Путин) получить более лояльную власть в Украине.

А значит – плацдарм для мирной аннексии всей Украины по примеру Грузии и "Грузинской мечты". А Трамп соответственно тем быстрее получит лавры триумфатора и миротворца. А с реальной проблемой можно не торопиться и оставить преемнику.