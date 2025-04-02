Вероятность прекращения огня с 20 апреля быстро снижается

На полемику о том, как был 13 апреля 2022 г. поражён крейсер "Москва" уместно взглянуть в контексте подготовки соглашения о полном прекращении огня с 20 апреля и начале больших переговоров.

Толчок ей дала "Нью-Йорк Таймс", опубликовав большой лонгрид "Секретное военное сотрудничество США и Украины". В нём утверждается, США с первых дней российского вторжения 2022 г. были вовлечены в его отражение гораздо больше, чем принято считать. Утверждается, основными координаторами взаимодействия были американский генерал Кристофер Донахью и украинский генерал Михаил Забродский. Выводы сделаны на базе около 300 интервью с военными и другими лицами в США, Украине, Великобритании и странах ЕС. В числе такого примеров взаимодействия – передача США командованию ВМС Украины координат крейсера "Москва".

С отрицанием этого уже 30 марта выступил Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС Украины. Он заявил, операцию не согласовывали с американцами, и координаты от них не получали. Командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неїжпапа в интервью для "Крым. Реалии" 2 апреля о том, как была поражена "Москва", ни словом не упомянул о причастности к ней США в какой-либо форме.

Статья в "Нью-Йорк Таймс" появилась 29 марта, сразу после гастролей "путина" в Мурманскую область и на подводную лодку. Материал для статьи явно собирался долго. Поэтому статью можно рассматривать как реакцию на гастроли и предостережение: США могут расширить своё участие, если Москва до 20 апреля не примет план Трампа.

Ответы на статью от ВМС Украины можно подвести под пословицу "Милые бранятся – только тешатся", и в жанре – поддержка беседы, чтобы сделать нервы московитам. Пусть у рашистов поработают фантазия и разведка в условиях, когда пропаганда три года кричала, что РФ воюет с 50 государствами Рамштайнской коалиции. Теперь кремлёвцы получили американский аналог путинскому "Мы ещё даже не начинали" лета 2022 г. Но пока упорно следуют своему плану отклонить предложения Трампа о прекращении огня с 20 апреля.

По этой причине Москва 25 марта после второго тура переговоров в Эр-Рияде заявила, что месячное частичное прекращение огня, оказывается, действует с 18 марта. Правда, никто об этом не знал.

Теперь лавров сообщил 1 апреля, что передал США, ООН и ОБСЕ заявление, что с 18 марта Украина успела 23 раза нарушить это таинственное прекращение огня. Приложил даже список объектов инфраструктуры, по которым нанесли удары. Представитель РФ в ООН полянский в этот день анонсировал на 2 апреля неформальное заседание в Совбезе ООН по экстравагантным темам – "три года провокации в Буче" и "новые преступления укронацистов в Курской области".

Кремлёвцы явно выстраивают комбинацию из 101 пункта, чтобы к 20 апреля отказать Трампу и перевести стрелки на Украину. Мол, мы были согласны, старались, и ничего не бомбили, но Украина прекращение огня срывала постоянно. Поэтому, какие претензии к нам.

Это одна сюжетная линия кремля. Другая – провести 9 мая в Москве гибрид из форума "Африка – рассея" и прошлогоднего расширенного казанского саммита БРИКС. Назвать это чем-то типа "московский форум мира" и утвердить на нём путинский "план мира" как альтернативу плану Трампа. Не будем забегать вперёд, что они туда впишут, пусть сами рисуют.

Ведомству лаврова поставлена задача – умереть, но организовать максимальную явку в Москву на 80-летие окончания второй мировой войны. Лавров уже заявлял, что явка для лидеров стран Центральной Азии обязательна. Периодически сообщает, что диктаторы из Венесуэлы, Никарагуа и Кубы обещают прибыть лично. С 31 марта он три дня уговаривал Ван И в Москве, чтобы тот пообещал, что Си Цзиньпин приедет. Рапортовал 2 апреля, что глава Компартии Вьетнама, наконец, согласился прибыть. С Фицо ещё в ноябре 2024 г. взяли честное слово, что приедет, а чтобы не увильнул, раструбили об этом в СМИ. Из Венгрии припрётся Сийярто – за три года он 13 раз прилетал в Москву, если Орбан не решит, что тот уж слишком дискредитирует его и страну. Разумеется, какой же парад в Москве без лукашенки.

Можно не сомневаться, кремлёвцы это собрание проведут, и обращение к Трампу на нём примут. Естественно, назовут его обращением ко всем людям доброй воли или как-то так, поскольку нельзя начинать такой текст словами: глубокоуважаемый, мистер Трамп.

Но по факту это будет обращением именно к нему с приложением списка хотелок кремлёвцев от Украины, США, Европы и других взамен на "вечное" прекращение огня. Интересно, как кремлёвцы будут вписывать в это борьбу с американским империализмом в ситуации, когда "глубинное государство" в США и половина мировых СМИ изо дня в день ругает революцию здравого смысла Трампа. Пока, чтобы никто не обиделся, лавров и песков два дня рассказывали СМИ о том, что Виткофф и дмитриев в среду в Москве будут пилить редкоземельные металлы РФ, а может уже пилят.

План – выйти на Трампа после 9 мая со встречным планом прекращения огня, конечно, гениальный, но только есть вопрос, а что дальше? Слишком очевидно, что дальше Трамп обидится и передаст Украине два мешка терабайт разведданных сверх обычного, включая координаты в РФ и ракеты для них. Американские газеты напишут, что всё это проделки дронов СБУ и спутника, взятого Притулой у Финляндии на год в аренду в 2022 г. После этого придётся экстренно предложить США все редкоземельные металлы РФ и Чукотку в обмен на перемирие и пять регионов Украины, но Трамп потребует добавить Камчатку с Курилами. Если кремлёвцы быстро не согласятся, то потребует полцарства московского и "путина" в холодильнике.

Проект кремля со срывом с 20 апреля прекращения огня и переносом темы на после 9 мая уже не нравится Белому дому. Поэтому там сообщили, что в конце апреля или начале мая Трамп отправится в своё первое зарубежное турне в Саудовскую Аравию и оттуда по странам Ближнего Востока. На ценах на нефть это точно отразится, а заодно на числе тех, кто собрался потусить в Москве на 9 мая.