Вена вновь открывает исторический памятник как современное жилье

После масштабной реконструкции исторический Дворец Гансен в центре Вены снова открыл свои двери как Anantara Palais Hansen Vienna Hotel. Первоначально построенный для Всемирной выставки 1873 года, это здание в стиле неоренессанса теперь стало первым австрийским объектом бренда Anantara. Расположенный прямо на знаменитом бульваре Рингштрассе в Вене, отель является удобной базой для посетителей, стремящихся исследовать главные достопримечательности пешком.

За свою 150-летнюю историю здание выполняло различные функции, в частности, было роскошным отелем, а впоследствии общественным офисным пространством. Теперь, вернувшись к своему первоначальному назначению, она предлагает 152 перепланированных номера. Исторические элементы, такие как мраморные полы и декоративные потолки были сохранены. В то же время, номера теперь оснащены шумопоглощающими окнами, частными балконами в отдельных люксах и увеличенным количеством естественного света для более приятного пребывания.

Фасад в стиле неоренессанса отреставрирован для роскошного открытия. Источник: unsplash Фасад в стиле неоренессанса отреставрирован для роскошного открытия. Источник: unsplash

Квартал Сервитенфиртель, известный своим парижским шармом и шумным кафе, отличается как культурная жемчужина в окружающей местности. Для отдыха гости могут прогуляться вдоль Дунайского канала или отдохнуть в городском парке Штадтпарк, известном своей статуей композитора Иоганна Штрауса. Для тех, кто интересуется венскими традициями, посещение вековых кафе или продуктового рынка Нашмаркт добавит поездке аутентичного местного колорита.

Достопримечательности Вены, в частности исторический собор Святого Стефана, который является поразительным примером готической архитектуры, расположены в пешей доступности. Рядом гости также могут исследовать императорский дворец Гофбург, бывшую резиденцию Габсбургской семьи. Через несколько минут ходьбы район Музейный квартал предлагает сочетание современных художественных площадок и классических галерей.

Историческое окружение, например собор Святого Стефана, подчеркивает центральное расположение гостиницы. Источник: unsplash Историческое окружение, например собор Святого Стефана, подчеркивает центральное расположение гостиницы. Источник: unsplash

Превращение Дворца Гансен отражает более широкую эволюцию городского туризма. Вместо того чтобы просто предлагать место для ночевки, этот обновленный объект позволяет искателям культуры и энтузиастам архитектуры погрузиться в живую историю Вены. Поскольку люди сегодня стремятся к большему от своих путешествий, такие места, как это, могут стать ориентиром для других в создании городских отдыхов.