''Великий и могучий русский язык'' оказывается фейковый

Сейчас у кого-то сорвет кремлевскую башню.

Вы знали, что русский язык - искусственный?

И к славянским языкам имеет очень посредственное отношение?

Обращали внимание, что соседи не понимают украинский язык, белорусский, польский, которые входят в группу славянских языков?

На самом деле, нет никакого русского языка.

Да и славянский он очень условно. Смотрите таблицу сравнение внизу.

Российский язык является суржиком нескольких языков и диалектов, по сути - эсперанто староболгарского (церковного), тюркского, наречий финно-угорских народов, руського (украинского), греческих, польских, немецких и латинских слов.

И имеет полуфинскую грамматику – вовсе не славянскую.

Вся эта смесь в итоге и стала основой для нынешнего русского языка, совпадающего в лексике только на 30-40% с другими славянскими языками, у которых (включая белорусский и украинский) это совпадение несоизмеримо выше и составляет 70-80%

Поэтому русский язык научно, с точки зрения лингвистики, следует называть не "восточно-славянским", а финно-славянским языком.

А сами русские – это только славянизированные финны (!)

К территориям, населенным древними околославянскими народностями, можно отнести лишь Смоленск, Курск, Брянск — территории древних кривичей (славянизированных западными славянами балтов).

Остальные земли — финские, где никаких славян никогда не жило: чудь, мурома, мордва, пермь, вятичи и прочие (!)

О том что русский язык создан искусственно и является московским наречием русского языка говорил ещё А. А. Шахматов в своей книге "Очерк современного русского литературного языка" (Учпедгиз. 1941г) и другие российские лингвисты.

"Русский язык - это церковнославянский язык и по происхождению своему является болгарским языком, который в течение веков сближался с живым народным фынноугорским языком."

Формирование русского языка начал исторический рейдер Петр 1.

Почему рейдер?

Ведь и название Россия было украдено у "Киевской Руси", правители которой состояли в родственных связях со всеми королевскими домами Европы.

Петру так же хотелось.

Но дикая Московия или Тартария, как ее тогда называли, была чужой. А Русь была понятной.

Большое московское государство было много национальным и, соответственно, многоязычным. Что требовало унифицированного государственного языка, который и был по указанию царя создан и оформлен.

Россия же стала называться "Россией" впервые официально только при Петре I, который считал прежнее название - Московия - "темным и мракобесным".

Петр не только стал насильно брить бороды, запретил ношение всеми женщинами Московии чадры на азиатский манер (!) и запретил гаремы (терема, где женщин держали взаперти), но и в поездках по Европе добивался от картографов, чтобы на картах его страну называли не Московией или Московитией, как прежде, а "Россией".

И чтобы самих московитов стали впервые в истории считать славянами, что было общей стратегией по "прорубанию окна в Европу"

А если вернуться к "русскому" языку, то даже его толком украсть не смогли и смысл множества славянских слов исказили до неузнаваемости.

Несколько примеров:

1. Ведьма - на самом деле, не плохой и злой человек, а мудрая женщина, дословно "знающая мать"

2. Задница - не то, о чем Вы подумали, а наследство.

Наши предки мыслили метафорически, и слова "передний" и "задний" были связаны с ориентиром во времени, а не в пространстве.

Вот и "задница" — это то, что остается после человека на будущее

3. Подлец - не плохой человек, а человек более низкого происхождения.

4. Гостинец - "большая дорога" в старославянском. От слова гости.

По большой дороге ездили купцы - гости. Как правило, они привозили разные подарки, которые впоследствии и стали называть гостинцами.

5. Врач - уважаемая профессия, но вот само слово образовалось от слова "врать" (!)

Изначально врачами называли колдунов, которые заговаривали болезни, и, очевидно, часто обманывали.

6. Прелесть.

Еще несколько столетий назад "прелесть" вряд ли можно было назвать комплиментом. Слово образовалось от слова "лесть" и означало "соблазн, совращение, обман". Это понятие связывали с нечистой силой: "обольщение злыми духами", "дьявольский соблазн". А так как дьявол в представлениях людей пленял, как правило, удовольствиями и прекрасными видениями, то прелестным стали постепенно называть манящие и красивые вещи. Так слово и приобрело положительное значение.

7. Слово "неделя" произошло от сочетания "ничего не делать". Сначала так называли выходной день, который мы теперь зовем воскресеньем.

Позже значение слова изменилось, однако до сих пор сохраняется в первоначальном смысле в разных славянских языках: белорусском, украинском.

8. Трус Устаревшее значение слова — "землетрясение". "Трус" происходит от слова "трястись", поэтому так называли колебания Земли, а после уже стали называть человека, который трясется от страха.

9. Сволоч - Это ругательство произошло от глагола "волочь" и означало "сволоченный куда-то мусор".

После так стали называть толпу, собравшуюся в одном месте, а потом уже людей низшего сословия — и слово приобрело негативный смысл.

10. Пошлый - Слово произошло от глагола "пошли" и означало раньше "старинное, исконное, что пошло исстари". Однако после Петровских реформ все исконное стало считаться плохим и слово приобрело значение "отсталый, некультурный".

11. Не зря - означает сделать что-то неосмотрительно, "не смотря"

12. Богатство - не про материальные блага, а быть подобным Богу, жить в гармонии.

13. Урод - не ругательство.

Раньше слово имело положительный смысл. Изначально так называли первенца мужского пола, который впоследствии становился главой семьи и наследовал отчий дом, буквально — "тот, кто стоит у рода".

14. Убогий - имело совсем не негативное значение. К у Бога можно быть бедным или нищим, если он учил иному?

15. Продажа.

Продажей назывался штраф за любые преступления, кроме убийства. Провинившийся оплачивал продажу князю, искупая свою вину за совершенное злодеяние. Со временем это слово стало фигурировать в товарно-денежных отношениях и приобрело современный смысл.

Читайте, делайте выводы, делитесь.

Та вчіть рідну мову!