В то время, когда Трамп нахвалял россиян, Кремль запустил по Киеву баллистику

Дональд Трамп принял в Белом доме Марка Фогеля - американского учителя, которого накануне уволили из российского заключения, где он был с 2021 года.

В заявлении Совета по нацбезопасности говорится, что это "служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасающей войне в Украине".

Сам Трамп в Белом доме сказал: "Это может быть важной частью окончания войны с Украиной. Мы ценим то, что сделал президент Путин. …Думаю, что мы достигли большого прогресса. Это очень важный вечер для прекращения войны, и я думаю, что все хотят, чтобы оно закончилось".

Дональд Трамп не раскрыл условия обмена. Но сказал, что соглашение было "очень справедливым и разумным" - пообещав больше деталей вскоре.

Приблизительно в те же минуты, как самолет с Марком Фогелем приземлился в Вашингтоне, Россия запустила баллистику по Киеву. Очевидно, сигнализируя о своей готовности к переговорам и прекращении войны.