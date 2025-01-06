В России все уже очень не хорошо и 2025 – последний год 'прочности'

"Не читайте советские газеты до обеда", точнее российских. Но все равно не читайте, потому что они врут.

Рапортуют о крепости ордынской экономики.

И что у них все хорошо. Но это не так.

Далее текст на языке оригинала

Люблю читати не звіти диктаторських режимів, а збирати новини з відкритих джерел та складати з них пазлики.

Так ось.

У нашого ворога все вже дуже не добре і 2025 - останній рік "міцності".

Отже, що там відбувається, тезово, з посиланнями:

Економічні проблеми

– Висока інфляція:

За даними на кінець 2024 року, інфляція в росії досягла 9,6%, що значно перевищує цільовий показник Центрального банку. http://surl.li/ilzggn

- Причини: ослаблення рубля, зростання держвидатків (війна та субсидії), дефіцит трудових ресурсів, втрата експортних ринків збуту енергоресурсів, друк грошей (грошова маса зросла на 20% за рік, бо не вистачає грошей у бюджеті)

- Як наслидок - рекордно висока ключова ставка:

ЦБ росії був змушений підняти ключову ставку до 21% для боротьби з інфляцією, що негативно впливає на економічне зростання.

Як наслідок, кредити злетіли до 25%, включаючи іпотеку, яка майже померла. http://surl.li/bdpcrk

- Дефіцит бюджету:

У 2024 році дефіцит бюджету росії перевищив заплановані значення більш ніж удвічі, досягнувши близько 3,3 трильйона рублів. А це майже 10% видатків бюджету.

Прогнозується, що він зберігатиметься до 2025 року, з очікуванням дефіциту на рівні близько 8 трильйонів рублів (!). Це пов'язано зі збільшенням витрат на війну та на шкоду соціальним програмам. А це вже майже 20% (!) від запланованих видатків бюджету. Де вони візьмуть гроші?

http://surl.li/vmwcro

http://surl.li/kxwrwj

- Офіційно на 2025 рік заплановано витрати на оборону та безпеку у розмірі $176 млрд, що становить 41% федерального бюджету (!).

Економісти висловлюють занепокоєння щодо можливості росії фінансувати такі витрати без значних запозичень (але хто їм їх надасть?), враховуючи обмежені резерви та відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу.

- Уповільнення економічного зростання:

Прогнозується зниження темпів зростання ВВП з 3,9% у 2024 році до 2,5% у 2025 році та 2,6% у 2026 році (а якщо пам'ятати, що не можна вірити ні путіну ні російській статистиці, то ймовірніше всього, зростання буде близьким до "нуля")

А ось і свіжий прогноз очікується, що зростання буде менше 1%. http://surl.li/xavumf

Енергетичні проблеми

- Зниження експорту газу:

Припинення поставок до Західної Європи трубопровідного газу знизить російський експорт до ЄС у 2025 році на 14 млрд куб. м4.

- Падіння частки на європейському ринку:

Частка російського газу в імпорті ЄС впала з 45% у 2021 році до 15% у 2023 році

А із припиненням транзиту через Україну, частка російського газу на європейському ринку становитиме до 5% (!)

-Необхідність переорієнтації на азіатські ринки та ще більша залежність "великої" росії від Китаю.

І при цьому їй необхідно переорієнтувати свої постачання на азіатські ринки, що потребує значних інвестицій в інфраструктуру.

Технологічні проблеми

- Відставання в інноваціях:

Незважаючи на деякі досягнення, росія продовжує відставати в ключових технологічних галузях через санкції та обмежений доступ до західних технологій (у тому числі технології інтенсифікації видобутку енергоресурсів, напівпровідники та різні типи електроніки та програмного забезпечення, верстати, компоненти для літаків та багато іншого )

- Низькі витрати на НДДКР:

Витрати росії на дослідження та розробки залишаються на низькому рівні порівняно з провідними інноваційними економіками.

Зокрема, росія витрачає на науку приблизно 1% ВВП і займає 43-е місце у світовому рейтингу, в якому лідирують Ізраїль (6%), Південна Корея (5,2%). http://surl.li/xdvxdf

Соціальні та гуманітарні проблеми

- Зростання бідності:

Незважаючи на офіційні заяви про зростання доходів, реальна бідність населення збільшується через високу інфляцію

- Посилення соціальної нерівності: Зростає розрив між багатими та бідними, що створює соціальну напруженість

http://surl.li/ttbgnk

- Проблеми в охороні здоров'я:

Недоступність якісного медичного обслуговування залишається гострою проблемою, особливо для людей похилого віку (й справді, навіщо їм медична допомога? так путін готується заощадити на пенсіях)

Проблеми системи управління

- Корупція:

Незважаючи на офіційні заяви про боротьбу з корупцією, вона залишається серйозною проблемою, яка б підривала ефективність державного управління http://surl.li/sryujl

- Надмірна централізація:

Концентрація влади та ресурсів у федеральному центрі знижує ефективність управління на регіональному рівні

Перекіс структури економіки

- Залежність від сировинного експорту:

Економіка росії продовжує сильно залежати від експорту нафти та газу, що робить її вразливою до коливань світових цін (у 2024 році понад 31% надходжень до бюджету – це нафтогазовий сектор)

- Недостатній розвиток високотехнологічних галузей: Частка високотехнологічної продукції в експорті залишається низькою

Але це не все:

1. Близький до кремля аналітичний центр прогнозує "тиху кризу" в економіці росії (з другої половини 2024 року)

- незважаючи наа номінальне прискорення зростання кредитного портфеля банків, його реальна динаміка уповільнюється через зростання інфляції. "Це вже є ознакою майбутнього охолодження", – пишуть аналітики.

http://surl.li/hlwpjf

У росії зростає ймовірність банківської кризи

падіння якості активів і формальний настання кризи - лише питання часу, йдеться у свіжій аналітичній записці Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП)

Про майбутню кризу сигналізують такі ознаки, вважають ЦМАКП:

- Низький рівень капіталу банків.Багато великих банків наблизилися до мінімально допустимих показників достатності капіталу;

- Заборонні ставки. Банк росії посилив відсоткову політику, і ставки за корпоративними кредитами досягли рівнів, які фактично блокують доступ компаній до позикових коштів. Навіть для надійних позичальників розрив між ключовою та кредитною ставками різко збільшився;

- Закредитованість бізнесу.За таких умов компанії не можуть своєчасно обслуговувати борги, що призведе до масової реструктуризації кредитів уже найближчими місяцями.

http://surl.li/iinkzc

2. Висока ключова ставка може спровокувати стагфляцію, тобто економічний спад та обвал інвестицій. Про це йдеться у записці Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) "Про ризики стагфляції у російській економіці". http://surl.li/gcuxwt

3. Державний РФПІ - російський фонд прямих інвестицій - готується за непридатними цінами викуповувати частки російських компаній, які не справляються зі збільшеною ставкою кредитування і зрослими витратами на обслуговування боргів http://surl.li/ibcovj

4. У 2024 році з нестачею персоналу в росії зіткнулося понад 86% організацій, за іншими даними — 91%.Загальний дефіцит оцінюється в 4,8 млн. осіб http://surl.li/jsgrzb

5. Порівняно з вереснем 2023 року попит на іпотеку для готового житла у регіонах знизився на 57%. http://surl.li/yxmnyf

6. російський ринок нерухомості йде у стагнацію через високі ставки http://surl.li/dgcaut

Це лише швидкий аналіз подій, що відбуваються в росії і показує, що не всі у них так добре, як показують в офіційних джерелах.

До речі, при підготовці цього дайджесту ряд новин, які видавалися в Google за фактом були видалені або змінені (зачищають) отже, межі міцності там точно вже близько!

Читайте, робіть висновки, підтримуйте ЗСУ і поширюйте!