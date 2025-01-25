В России не все так хорошо, как показывают в официальных источниках: что происходит на самом деле

"Не читайте советские газеты до обеда", точнее российских. Но все равно не читайте, потому что они врут

Рапортуют о крепости ордынской экономики. И что у них все хорошо. Но это не так.

Люблю читать не отчеты диктаторских режимов, а собирать новости из открытых источников и составлять пазлы.

Так вот.

У нашего врага все уже очень нехорошо и 2025 год – последний год "крепости".

Итак, что там происходит, тезисно, со ссылками:

Экономические проблемы

– Высокая инфляция:

По данным на конец 2024 года, инфляция в России достигла 9,6%, что значительно превышает целевой показатель Центрального банка.

Причины : ослабление рубля, рост госрасходов (война и субсидии), дефицит трудовых ресурсов, потеря экспортных рынков сбыта энергоресурсов, печать денег (денежная масса выросла на 20% за год, потому что не хватает денег в бюджете).

Как следствие – рекордно высокая ключевая ставка.

ЦБ России вынужден был поднять ключевую ставку до 21% для борьбы с инфляцией, что негативно влияет на экономический рост.

Как следствие, кредиты взлетели до 25%, включая почти умершую ипотеку.

- дефицит бюджета:

В 2024 году дефицит бюджета России превысил запланированные значения более чем вдвое, достигнув около 3,3 триллиона рублей. А это почти 10% расходов бюджета.

Прогнозируется, что он будет сохраняться до 2025 года с ожиданием дефицита на уровне около 8 триллионов рублей (!). Это связано с увеличением расходов на войну и в ущерб социальным программам. А это уже почти 20% (!) от планируемых расходов бюджета. Где они берут деньги?

Официально на 2025 год запланированы расходы на оборону и безопасность в размере $176 млрд, что составляет 41% федерального бюджета (!).

Экономисты выражают обеспокоенность возможностью России финансировать такие расходы без значительных заимствований (но кто им их предоставит?), учитывая ограниченные резервы и отсутствие доступа к международным рынкам капитала.

- замедление экономического роста:

Прогнозируется снижение темпов роста ВВП с 3,9% в 2024 году до 2,5% в 2025 году и 2,6% в 2026 году (а если помнить, что нельзя верить ни Путину, ни российской статистике, то скорее всего, рост будет близок к нулю.

А вот и свежий прогноз: ожидается, что рост будет менее 1%.

Энергетические проблемы

- снижение экспорта газа:

Прекращение поставок в Западную Европу трубопроводного газа снизит российский экспорт в ЕС в 2025 году на 14 млрд куб. м.

- падение доли на европейском рынке:

Доля российского газа в импорте ЕС упала с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году.

А с прекращением транзита через Украину доля российского газа на европейском рынке составит до 5% (!).

- необходимость переориентации на азиатские рынки и еще большая зависимость "большой" России от Китая.

И при этом ей необходимо переориентировать свои поставки на азиатские рынки, что требует значительных инвестиций в инфраструктуру.

Технологические проблемы

- отставание в инновациях:

Несмотря на некоторые достижения Россия продолжает отставать в ключевых технологических отраслях из-за санкций и ограниченного доступа к западным технологиям (в том числе технологии интенсификации добычи энергоресурсов, полупроводники и различные типы электроники и программного обеспечения, станки, компоненты для самолетов и многое другое).

- низкие затраты на НИОКР ( научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, - ред.):

Расходы России на исследования и разработки остаются на низком уровне по сравнению с ведущими инновационными экономиками.

В частности, Россия тратит на науку примерно 1% ВВП и занимает 43 место в мировом рейтинге, в котором лидируют Израиль (6%), Южная Корея (5,2%).

Социальные и гуманитарные проблемы

- рост бедности:

Несмотря на официальные заявления о росте доходов, реальная бедность населения увеличивается из-за высокой инфляции

- усиление социального неравенства:

Возрастает разрыв между богатыми и бедными, что создает социальную напряженность.

- проблемы в здравоохранении:

Недоступность качественного медицинского обслуживания остается острой проблемой, особенно для пожилых людей (и действительно, зачем им медицинская помощь?) Так Путин готовится сэкономить на пенсиях.

Проблемы системы управления

- коррупция:

Несмотря на официальные заявления о борьбе с коррупцией, она остается серьезной проблемой, подрывающей эффективность государственного управления.

- чрезмерная централизация:

Концентрация власти и ресурсов в федеральном центре снижает эффективность управления на региональном уровне

Перекос структуры экономики

- зависимость от сырьевого экспорта:

Экономика России продолжает сильно зависеть от экспорта нефти и газа, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен (в 2024 году более 31% поступлений в бюджет – это нефтегазовый сектор).

- недостаточное развитие высокотехнологичных отраслей:

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте остается низкой.

Но это не всё.

1. Близкий к Кремлю аналитический центр прогнозирует "тихий кризис" в экономике России (со второй половины 2024 года).

Несмотря на номинальное ускорение роста кредитного портфеля банков, его настоящая динамика замедляется из-за роста инфляции. "Это уже признак будущего охлаждения", - пишут аналитики.

В России растет возможность банковского кризиса. Падение качества активов и формальное наступление кризиса - только вопрос времени, говорится в свежей аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

О грядущем кризисе сигнализируют следующие признаки, считают в ЦМАКП:

Низкий уровень капитала в банках. Многие крупные банки приблизились к минимально допустимым показателям достаточности капитала;

Запретные ставки. Банк России усилил процентную политику, и ставки по корпоративным кредитам достигли уровней, фактически блокирующих доступ компаний к заемным средствам. Даже для надежных заемщиков разрыв меж ключевой и кредитной ставками резко возрос;

Закредитованность бизнеса. В таких условиях компании не могут своевременно обслуживать долги, что приведет к массовой реструктуризации кредитов уже в ближайшие месяцы.

1. Высокая ключевая ставка может спровоцировать стагфляцию, то есть экономический спад и обвал инвестиций. Об этом говорится в записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования "О рисках стагфляции в российской экономике".

2. Государственный РФПИ – Российский фонд прямых инвестиций – готовится по непригодным ценам выкупать доли российских компаний, не справляющихся с увеличенной ставкой кредитования и возросшими затратами на обслуживание долгов.

3. В 2024 году с нехваткой персонала в России столкнулось более 86% организаций, по другим данным – 91%. Общий дефицит оценивается в 4,8 млн человек.

4. По сравнению с сентябрем 2023 г. спрос на ипотеку для готового жилья в регионах снизился на 57%.

5. Российский рынок недвижимости идет в стагнацию из-за высоких ставок.

Это лишь быстрый анализ происходящих в России событий, и он показывает, что не все у них так хорошо, как показывают в официальных источниках.