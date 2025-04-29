В Кремле отодвигают партию блицкрига

На следующий день после приезда Виткоффа генерал герасимов доложил 26 апреля "путину", что его войска заняли всю Курскую область. "Путин" согласился и Маша из МИДа написала "Ура!" для большей легитимности. Это означает, партию блицкрига попросили повременить с проектами захвата всей Украины и Европы, так как "не на часі". "На часі" прекращение огня на месяц, а там видно будет.

Но большинству было не до этого, оно было занято похоронами Папы Франциска и публикацией в "Ройтерз" двух мирных планов. Показательно и то, что Виткоффа приняли уже в самом кремле, а не в Питере, как бы в нейтральной Ингрии, которая пока не имеет того статуса, который был у Великого княжества Финляндского в московской империи. Приём в кремле и доклад герасимова – это показатель, что оппоненты партии блицкрига спешат и решили дольше не испытывать терпение Трампа.

Британская "Телеграф" сыграла на разнице во времени и в 9 утра 25 апреля поместила статью "США открывают двери, чтобы подержать коалицию желающих Стармера". Ниже стоит подзаголовок "Дональд Трамп утверждает, мирная сделка "очень близка", поскольку его посланник ведёт переговоры с путиным". Виткофф на момент публикации был где-то на подлёте к Москве и кремлёвцы знали содержание статьи, когда он вошёл в кремль.

Её автор политический аналитик Бен Райли-Смит сообщал, Трамп меняет позицию, и США окажут британским и другим миротворцам в Украине материально-техническую помощь и снабдят их развединформацией для поддержания прекращения огня. Но, как пишет Райли-Смит, остаётся открытым вопрос, решатся ли США вмешаться, если армия РФ атакует западных солдат. Далее он анализирует обстоятельства миссии, ссылаясь через каждые две-три фразы на Кира Стармера,

"Телеграф" – газета, очень близкая к Консервативной партии, и второй месяц одна из наиболее цитируемых по теме российско-украинской войны и переговоров. Её высокая информированность очевидный плод традиционных связей Республиканской партии США с британскими консерваторами. Не сложно понять, Белый дом таким способом отправил через британцев "гарантийное письмо" вслед за Виткоффом, чтобы кремлёвцы поняли – у Трампа терпение действительно на пределе. Не только у него, но и у всей партии, которая достанет "План победы Украины" трёх Майков за январь 2024 г., если кремлёвцы откажут Трампу в такой мелочи как прекращение огня.

Стармер со своей стороны 24 апреля сказал "Таймс", что может передумать с отправкой британских миротворцев по объективным причинам. Причин можно найти много, но сначала должна появиться первопричина – согласие РФ на прекращение огня и ещё кое-что. Кремлёвцы поняли это по-своему, и лавров 25 апреля стал троллить Францию, чтобы спровоцировать Макрона на аналогичное заявление.

Но Франция игнорировала лаврова, так как он забыл, что работа дипломата – скруглять углы, а не заострять. Заострять – это удел пропагандиста, а с 2014 г. многие так объелись рашистской пропагандой, что возник иммунитет к ней. Но старый осёл лавров всё гнул партийную линию, вместо того, что публично сделать Франции какое-нибудь приятное предложение и остался с носом. Виткофф тоже внёс в этот вопрос большую ясность.

В итоге кремлёвцы начинают закругляться с целями СВО, на что и указывает доклад герасимова. У кремлёвцев много разных причин для закругления, но две главные – с ними разговаривает президент США и предлагает почти их собственный вариант весны 2022 г. – Стамбульское соглашение.

Для них это большой успех. Байден с ними лишь шептался через ЦРУ, а западные СМИ публиковали эти соглашения, чтобы доказать китайцам, бразильцам и другим "мудрым" нациям – русские ведут захватническую войну и требуют от Украины часть её территории. Вот, читайте, в свежем номере "Таймс" или в "Вашингтон пост". Пресловутая "киевская хунта" их не публиковала и стыдливо хранила молчание, но и не запрещала перепечатку в Украине.

Если взглянуть на карты обеих планов из "Ройтерз", так называемые американский, и совместный Украины с Евросоюзом, то видно, что линия разграничения на них совпадает в целом с линией из Стамбульского соглашения. Но есть два важных различия.

Первое, в Стамбульском соглашении эта линия названа границей между Украиной и РФ, а сейчас она всего лишь линия прекращения огня. Второе, исчезли такие иностранные слова как демилитаризация, денацификация и другие, которые московиты прилагали к ней. Похоже, в РФ уже заработал закон о запрете на англицизмы, принятый Госдумой в феврале в первом чтении. Вместо них появилось много условий от США, Украины и ЕС, напрочь отсутствовавших в Стамбульском соглашении.

Так как есть два разных плана и условий много, то их надо согласовать. Вдобавок РФ упрямо не хочет вывести свои оккупационные войска, чтобы облегчить согласование и сократить число условий. Более того, пытается добавлять ещё и свои условия, чем лишь осложняет процесс. Возможно, если Госдума срочно в третьем чтении запретит совсем англицизмы, а ещё и германизмы в российском языке, то процесс пойдёт быстрей, но на это мало надежд.

Поэтому у Трампа план – просто перестать стрелять и в тишине за месяц обсудить все условия и линии. То есть, сделать то, что Зеленский обещал сделать в 2019 г. и не сделал, и что Трамп сейчас ставит в вину ему и Байдену. Но гораздо большие претензии у Трампа к Обаме за то, что сдал Крым без единого выстрела и повёлся на "зелёных человечков".

Если кремлёвцы не примут этот план, то Трамп из Рима пригрозил им перейти на язык "банковских услуг" и "вторичных санкций". Виткофф сообщил Трампу, что "путин" его разводит и может кинуть с прекращением огня. Зеленский это подтвердил, указав при встрече в Риме на недавние обстрелы городов.

Стратегия кремлёвцев – тянуть резину в переговорах с Трампом и выторговывать у него что-то до фактического прекращения огня дала сбой. На это что-то уже просто не осталось времени технически, а не согласиться на прекращение огня до 1 мая означает сломать себе игру и получать от Белого дома пеню за каждый день просрочки после ста дней Трампа.

Есть ещё и две "острые" детали. Снятие США и ЕС персональных санкций с некоторых олигархов РФ и их жён было для кремлёвцев предоплатой, и это их ко многому обязывает. Так что, Виткофф имел основания сообщить Трампу, что могут кинуть.

Во-вторых, если РФ не заявит до 1 мая согласие на безусловное прекращение огня, то в топке истории безвозвратно сгорят остатки слогана "Мир, труд, май!". Остатки того, что сгорело в мае 2014 г. в Мариуполе, Одессе и в других местах.

Похоже, это туго, но начинает доходить до кремлёвцев. Мишустин вдруг 26 апреля отменил праздничный концерт 9 мая на Красной площади, но фейерверк оставил. Теперь примеру Москвы должны последовать провинции и тоже отменить эти пляски на костях, которые в день скорби устраивают только русские. Сейчас с 9 мая у кремлёвцев вообще возникли серьёзные проблемы.