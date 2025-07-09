В Кремле нервничают: Трамп очень зол на Путина

В Кремле нервничают. А если писать с минимальным соблюдением цензуры, то бункерная крыса на… наполнила чемоданчик до краев. Трамп объявил о возобновлении поставок оружия Украине, добавив, что оружия будет больше. Потому что на Украину активно нападают и мы должны защищаться. И тут есть еще ряд ключевых моментов.

Дональд Трамп очень зол. Конкретно на путина. За постоянную ложь, за наглость обманывать его доверие. За то, что заставляет выглядеть слабым и не способным влиять на ситуацию в глазах мировых лидеров. В своем последнем выступлении Трамп использовал такие слова, что переводчики с английского вынуждены очень сильно смягчать их, чтобы получилось грубо, но цензурно. Трамп в бешенстве. И намерен наказать виновного. С нашей помощью, конечно

Что характерно, еще до вспышки Трампа Европа тоже начала выходить из состояния коматоза. И от осторожности и предложений договориться переходит к пониманию – говорить сейчас не о чем. И вот уже канцлер Германии Мерц говорит прямым текстом, что дипломатического решения проблемы с российской агрессией не существует. Значит, все. Нужно бить и бить сильно. Такое вот решение. И в этот момент до гопника в Кремле вдруг доходит, что игра окончена. В смысле, его блеф не работает, уговаривать капризного старичка больше никто не будет. Будут бить толпой. И союзники напрягаются, потому что под одновременную раздачу от США и ЕС не хочет попадать даже Китай

Естественно, в этой ситуации бункерная крыса трусит и будет пытаться соскочить с минимальными потерями. Уже его глашатаи вопят про новый раунд переговоров 28 июля. Про желание Москвы искать компромиссы и работать над мирным соглашением. Только всем понятно, что это вранье. Очередная попытка имитацией переговоров защититься от грядущей публичной порки. И наша задача – не дать ему спрыгнуть и спрятаться. Спрятаться за имитацией переговоров и возможными предложениями по прекращению огня дня на три

Украина должна брать инициативу в свои руки. Переговоры? Только с ключевыми фигурами и с заранее обозначенными реальными условиями. А не фантазиями, которые на днях опять озвучил Лавров. Прекращение огня? Обязательно. Везде. И не на три дня, а на месяц или лучше без срока окончания. Вы хотите мира? Ну так прекращаем стрелять завтра и навсегда. Или кто-то против? Не важно, что озвучивать. Тут задача – не дать путину соскочить с предстоящей процедуры наказания

Мы же понимаем, что реально никакие "цели СВО" не достигнуты. И запас прочности пусть на небольшой срок у россии есть. Так что переговоры сейчас невозможны – россия может только имитировать процесс. Поэтому ставим максимально жесткие условия публично. И после ожидаемого отказа – начинаем душить. При полной поддержке США и ЕС. А осенью поговорим.