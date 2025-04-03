В Кремле готовят Европе судьбу Украины?

С одной стороны, российские эксперты и пропагандисты радуются возвращению западных брендов. С другой стороны, они не скрывают, что хотят воспользоваться Соединенными Штатами в своем противостоянии с Европой. Риторика российских аналитических центров в отношении Европы все больше напоминает риторику в отношении Украины перед началом полномасштабного вторжения. Даже на фоне потепления отношений с США российские военные аналитики разрабатывают сценарии "гибридной войны" против Америки, пишет в своей публикации Jamestown Foundation.

На фоне переговоров о приостановке войны в Украине создается впечатление, что Кремль заинтересован в нормализации отношений с Западом, и требование этой нормализации становится одним из переговорных условий Путина.

Независимые журналисты выяснили, что власти Германии, России и США обсуждают возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в ФРГ. Для этого, по их информации, американские фирмы планируют выкупить у немецкой дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland ее долю в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт. Журналисты также сообщают, что администрация Трампа хочет инвестировать в перезапуск газопровода как в "стратегический актив", который можно использовать для установления мира.

Даже военные аналитики не скрывают своей радости по поводу того, что в Россию могут вернуться иностранные бренды. Однако на этом фоне в кремлевской пропаганде нарастает агрессивная риторика в адрес европейских стран, которые именуются теперь "главным врагом России". При этом многие прокремлевские аналитики не скрывают: они надеются, что Соединенные Штаты вольно или невольно помогут им ослабить Европу.

К примеру, авторы близкого к Министерству обороны сайта "Военное обозрение" пишут о том, что якобы план США заключается в том, чтобы "выпустить гнилую кровь из голов глав европейских государств". По их словам, "подталкивая европейские правительства к гонке вооружений, американский президент умышленно создает в этих странах проблемы с финансами", а также подталкивает европейцев к тому, чтобы ввести миротворцев в Украину. Авторы уверены, что такой миротворческий корпус будет немедленно уничтожен Москвой, и жители европейских стран свергнут свои правительства на фоне "потока гробов в Европу".

Если оставить в стороне версию о том, что все изложенное – якобы план Дональда Трампа, очевидно, что прокремлевские эксперты всерьез рассматривают возможность военного столкновения с Европой, чтобы спровоцировать переворот в европейских странах. Вспомним, что подобные надежды у Кремля были и в начале войны с Украиной, и Путин прямо призывал украинских военных свергнуть "антироссийскую хунту".

Другой автор того же сайта рассматривает возможность временного союза России и США против Евросоюза и Китая. При этом Китай, который еще недавно именовался пропагандистами близким другом России, теперь предстает в лучшем случае "ситуативным партнером", а в худшем – конкурентом и даже противником. Авторы "Военного обозрения" доказывают, что "Китай никаким другом России никогда не был", не помогал России в войне, соблюдал санкции против нее, а главное – "заинтересован в ослаблении России".

Впрочем, несмотря на демонстративное отречение Кремля от Китая трудно представить, что Москва решится предпринять какие-то реальные действия против Пекина. Ситуация с Европой в этом смысле намного более тревожна. Даже наиболее приближенный к Кремлю и претендующий на респектабельность Дискуссионный клуб "Валдай" опубликовал в марте довольно угрожающую статью. В ней он именует Европу "политическим и интеллектуальным пепелищем", полностью потерявшим суверенитет. Автор статьи, программный директор Клуба Тимофей Бордачев, пишет, что "подобное положение Европы представляет собой некоторую проблему" для Евразии, и России придется "тратить силы на ее сдерживание".

Формально Бордачев не призывает воевать с Европой, однако под тем, что он называет "сотрудничеством", просматривается более мягкое изложение стратегии, предлагаемой "Военным обозрением": поддерживать дружественные Москве силы в Москве и оказывать давление на враждебные. При этом автор сам проводит параллель этой тактики с Украиной, уверяя, что и там "мы видим значительное количество граждан, которые активно или пассивно не поддерживают действия захватившей страну группы". Бордачев призывает не оставлять "европейских праведников" "один на один с их ничтожными политиками".

Вспомним, что именно "защиту" неких "праведников" (русскоязычных или сторонников России) Путин использовал как предлог для вторжения в Украину. Тогда его ставка на силовое принуждение украинцев к пророссийскому перевороту провалилась, но нет никаких гарантий того, что Кремль способен делать выводы из своих ошибок.

Еще одна тревожная тенденция в этом направлении – это участившиеся обвинения Европы в "нацизме" и рассуждения о необходимости "вспомнить о целях денацификации". Подобные материалы появляются даже в таком серьезном источнике, как официальная "Парламентская газета". Российские военные эксперты, в свою очередь, убеждают, что опасения возможной российской агрессии против стран Балтии и Польши – это "фантазии западных поджигателей войны". Однако стоит не забывать, что озвученные западными странами планы России вторгнуться в Украину в 2022 году Кремль также называл "информационным безумием".

Впрочем, европейские страны – не единственные, в отношении которых прокремлевские эксперты вынашивают агрессивные планы. Несмотря на потепление отношений с США, военные аналитики советуют "постоянно держать противника под прицелом", создавая ему угрозы. Они предлагают создавать антиамериканские очаги в Мексике и Канаде и искать другие болевые точки США, которые можно было бы использовать для ослабления Америки. Также они советуют развернуть систему раннего предупреждения о ракетном нападении в Арктике в противовес влиянию США и создать постоянные базы "с "Орешником" и гиперзвуковыми ракетами" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Похожие предложения об ослаблении переговорной позиции США через создание напряженности между администрацией Трампа и другими странами публикуют и американские СМИ, ссылаясь на попавший к ним доклад, подготовленный для Кремля аналитическим центром, тесно связанным с 5-й Службой ФСБ. Судя по всему агрессивные планы прокремлевских экспертов направляются напрямую в Кремль, а потому их не стоит игнорировать.