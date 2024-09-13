В Белом доме все еще верят, что РФ рассосется сама собой

Вопреки оптимистам, Энтони Блинкен, приехавший 11 сентября в Киеве на форум Крымской платформы вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, не привёз ни решение Байдена и Харрис на передачу ракет АТАКАМС, ни разрешения бить ими по военным объектам в РФ. Но заверил, Байден обязательно обсудит эту тему 13 сентября, когда будет принимать в Белом доме Кира Стармера, премьер-министра Великобритании.

Нет причин ожидать, что 13 сентября они примут такое решение. Более вероятно, что Байден сделает это заявление 23 сентября, когда будет встречаться с Зеленским во время сессии Генассамблеи ООН. Но даже если сделает, то ракеты вряд ли появится в Украине раньше конца октября, а время их применения вообще под большим вопросом, и вряд ли возможно раньше 2025 г. Партии Байдена вообще не хочется их применять, поскольку в ней всё ещё верят, что РФ и проблемы, которые она создаёт, рассосутся сами собой.

В кремле это знают и "путин" во Владивостоке продемонстрировал лояльность партии Байдена, когда заявил, что поддерживает Харрис. Трамп обиделся за Демпартию и США, и заявил, "путин" шутит и, вероятно, говорил это с улыбкой. Стало понятно, Трамп не видел выступление "путина", или хочет смягчить эффект и слукавил, спасая честь Демпартии. Впрочем, при желании можно утверждать, "путин" хотел изобразить улыбку, рассказывая, как хорошо смеётся Харрис.

За это в Демпартии обиделись и на "путина", и на Трампа. "Вашингтонский обком" объявил выговор московскому райкому и назвал это вмешательством в выборы в США. В США некоторые районные отделения разведок заявили, что Трамп – агент кремля, и что у них есть этому доказательства. Пресса, близкая к Демпартии, погнала волну о том, что это очевидно и без доказательств. Произошло это накануне дебатов Трамп – Харрис, мудро назначенных на вечер перед годовщиной теракта 11 сентября. На них Харрис смотрела на Трампа так, как в начале Перестройки функционеры КПСС смотрели на неформалов: что это за борзый наивняк, который ничего не понимает в госуправлении, и по определению не может понимать.

Тем временем в Пентагоне мучались над поиском аргументов Байдену, чтобы ракеты не передавать и разрешение не давать. Сначала Ллойд Остин на Рамштайне высказал сомнение, что эти ракеты вообще нужны Украине. Но это не могло стать непоколебимым аргументом в режиме военной демократии в Вооружённых силах США, и тем более для союзников по НАТО. Поэтому вскоре пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти ракеты – штучный товар, ручная работа, их на складах почти не осталось, и надо подождать, пока изготовят новую партию.

Швеция, как новый член Альянса, глядя на эти мучения Пентагона, не выдержала и заявила, что передаёт Украине пакет военной помощи на 4,6 млрд. крон (400 млн евро). В него вошли зенитно-ракетные комплексы Robot System 70, боевые катера и почему-то запчасти к истребителям JAS 39 Gripen, которых в Украине нет. Или есть, но об этом не принято говорить. Шведский подарок Украине почти в два раза превышает пакет в 250 млн. долларов, переданной Остином на Рамштайне.

Московские болота после очередного Рамштайна издали очередной стон, что РФ воюет не с 32 государствами НАТО, а с 50 государствами Рамштайнской коалиции. Это число 50 – уже почти сакральное. Разумеется, приятней произносить, РФ была вынуждена уступить нажиму 50 государств, а не 32-ух. Школьникам запомнить 50 тоже будет легче, чем 32. В Кремле уже сочиняют одну из версий будущего с оглядкой на Белый дом.

Мини-марафон с ракетами АТАКАМС – это спектакль партии Байдена для кремлёвцев, у которого несколько целей. Тактическая – удержать их от разных военных глупостей во время "пересменки" в Белом доме. В том числе от диверсий на военных базах США в ФРГ, так как Байден не сможет закрыть на них глаза. С момента Олимпиады в Париже в Белом доме дважды на это указывали. Иначе придётся дать Украине ракеты и разрешение.

Стратегическая цель – довести этим кремлёвцев если не до инфаркта, то до транзита. Разумеется, в сочетании с экономическими и другими санкциями. В случае запуска ими транзита эти ракеты Украине, как и пару сотен самолётов, не надо будет передавать. У Демпартии также нет и полного доверия к правительству Зеленского. Поэтому Харрис на дебатах с Трампом опять повторила, что предупреждала его о грозящем вторжении за пять дней. В результате имеем разгар ракетного мини-марафона с включением в него Британии, а на биржах цены на нефть десятый день стабильно идут вниз и уже упали на 8%. Притом, что ОПЕК+ добычу не увеличивает, а экспорт её из РФ падает из-за украинских дронов. В этом смысле Украина стала ассоциированным членом ОПЕК+ без подачи заявки.

В такой ситуации проблема по имени "расея", по замыслу партии Байдена, должна сама начать, наконец, рассасываться в сторону транзита и переговоров. Без переговоров нельзя. В Белом доме ожидали начала рассасывания в сентябре. Отсюда и проговорка Шмыгаля на заседании Кабмина, что он тоже ждал завершения боевых действий и начала переговоров в сентябре, и поэтому вычеркнул из текущих расходов доплаты ЗСУ на боевые действия. Шмыгаль – лишь главный бухгалтер страны, и выполняет указания Банковой, а не Белого дома.

Но кремлёвцы обманули ожидания Белого дома на сентябрь. Сейчас оправдываются, что к этому их вынудило отнюдь не занятие Суджи с её газоизмерительной станцией, а отмена начала переговоров в Катаре. Похоже, занятие станции в Судже было условием Белого дома для продления с 2025 г. договора о транзите газа в Европу через Украину. По этой причине они больше возмущаются потерей не Суджи, а Катара как площадки для переговоров с Украиной, которые ряд СМИ в Европе, в частности, испанские, назвали сепаратными.

Обида испанцев, как и других европейцев, имеет причину. Они, согласно московской доктрине о пятидесяти государствах, напавших на РФ, участники войны. Испания, как и другие члены Рамштайнской коалиции, деньги и оружие Украине давала, а ещё понесла убытки от отсутствия туристов из РФ. Следовательно, имеет право на слово в переговорах.

В этом контексте Второй саммит мира не пустая трата времени, как уверяют некоторые, а логичная юридическая процедура. В рамках её недопустимы переговоры Украины с РФ тет-а-тет в Катаре, Омане или где-то ещё. Только с участием всех 50 государств.

По этой причине Белый дом свернул украинскую инициативу в Катаре и отправил Зеленского к Шольцу, чтобы в будущем согласовывал с ним такие инициативы. Ермак остался на связи с комитетом Саммитов мира и получил в помощь нового главу МИД вместо потерявшего ориентацию в геополитике Кулебы. Зеленский продолжает проявлять инициативы и сообщил, что его план мира трансформируется в план победы, с которым он ознакомит Байдена, Трампа и Харрис, когда приедет на Генассамблею ООН. Безуглая не у того требовала план.

Так как проблема "расея" к сентябрю не только не начала рассасываться, но и с 26 августа стала бомбить энергетику Украину, в том числе ударив по Киевской ГЭС, то партия Байдена запустила ракетный мини-марафон. Великобритании в нём отведена важная роль, так как её ракеты Storm Shadow способны, по расчётам издания Defense Express, долетать до Москвы.

Если здоровье "путина" не начнёт ухудшаться и три "башни" – патрушев от ФСБ, чемезов от ВПК и мишустин от хозяйственников-олигархов, не придут до конца года к консенсусу о дате начала транзита, то ракеты передадут Украине. Сначала Storm Shadow, чтобы в Москве произнесли сакральное – "англичанка гадит", а США не при чём. Это также будет уроком географии для московитов, чтобы они не думали, что Украина – это далёкая заокеанская колония, где легко и приятно вести маленькую и победоносную войну. Затем передадут АТАКАМС для ударов по аэродромам и другим скоплениям рашизма.

Партия Байдена склонна к постепенности и дозированию, в отличие от партии Трампа, обещающей за 24 часа разнести два десятка аэродромов в РФ, как это он сделал в Сирии. Асад может подтвердить, Трамп не врёт, сначала ударит "томагавком", а потом позвонит, спросит о самочувствии и узнает – будем снимать скальп или договариваться.

Если в Овальный кабинет зайдёт Харрис, а "башни" кремля не назовут до 20 января дату транзита, то ей придётся примерять на себя 24 часа Трампа или придумывать что-то новое с санкциями для принуждения к рассасыванию. "Путин" отнюдь не шутил, когда говорил, что он за Харрис, – из двух плохих вариантов кремлёвцы выбирают тот, который даёт им больше времени и простора для торга.

Собственно, этот торг они уже ведут и удар по энергосистеме в Конотопе в ночь на 12 сентября – один из его элементов. Кремлёвцы хотят добиться от партии Байдена, чтобы она гарантировала, Украина, по крайне мере, до 5 ноября не будут наносить настоящих ударов дронами по РФ, только для видимости. Почти как лукашенко, который сбивает по ночам дроны и НЛО над Беларусью. Обстрел судна с зерном вблизи Одессы и указание от "путина" к мишустину 11 сентября подумать над запретом экспорта из РФ урана, титана, никеля и ещё чего-нибудь, тоже элементы этого торга.

Кремлёвцы заговорили о таком накануне атаки на Конотоп, когда жаловались, что в Катаре уже почти договорились не бить по НПЗ и энергетике, но потом Киев отказался. В этой ситуации Шольц становится тем человеком, который может поговорить с Зеленским и порешать, но взамен потребует от РФ чего-то для Германии. Например, не травить воду в водопроводах или не присылать вегетарианцев осаждать военные базы.

Стратегия доведения кремлёвцев до рассасывания и транзита имеет свои недостатки и достоинства, и партия Байдена никак не подведёт их баланс. Харрис на дебатах заявило о 1200 израильтянах, погибших от атаки Хамас, как о величайшей трагедии. Похоже, гибель украинцев для Харрис – лишь неприятная статистика, которую не стоит запоминать, идя на встречу с Трампом. Не стоит винить её чрезмерно. Зеленский, в отличие от Нетаньяху, не делает эту статистику общедоступной. Он следует примеру Сталина, исходившему из того, что граждан СССР в войне должно по определению погибнуть меньше, чем Рейха, так как он эффективный менеджер.

Больше настораживает другое, Байден объединил помощь Украине и Израилю в один пакет при голосовании за бюджет, и из этого не вышло ничего хорошего ни для Израиля, ни для Украины. Похоже, Харрис тоже склонна к такому объединению, но в больших масштабах. Выборы не обязывают Харрис много говорить об Украине, но Будапештский договор и союзнические обязательства по НАТО обязывают кое-что сделать сейчас и с максимальным эффектом. Это в интересах самой Харрис.