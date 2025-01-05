Услышав Шмыгаля, Москва начала эвакуироваться

Как же меня задолбали эти пустые анонсы от нашей власти — гигаватт энергии, миллиард деревьев, миллион дронов...

Вот и сейчас премьер Д. Шмигаль сообщил, что президент В. Зеленский поручил Кабмину произвести в 2025 году 3.000 ракет и 30.000 дальнобойных дронов. И значительная часть нашего общества искренне радуется: вот как хорошо, много оружия собственного производства, будем жестко бить по враждебным объектам с Москвой.

Но ведь в первую очередь нужно спросить, а что там с предыдущими презентациями? Что с ОТРК "Гром-2"? Что с массовым выпуском хорошо себя проявивших "нептунов" класса "поверхность-поверхность"? А какие меры предприняты, чтобы эти наши ракеты не летали так неудачно, как наши же 120 мм мины? И что там с результатами служебного расследования по невыполнению плана Агентством оборонных закупок?

Без ответа на эти и подобные вопросы все анонсы нашей власти весят не более чем глупые рассказы путина о серийном выпуске 25 "Орешников" в год при условии, что эта ракета еще не прошла летные испытания.

Да, у нас есть относительно удачные конструкции дальнобойных дронов самолетного типа. Но и там есть, что срочно нужно дорабатывать. Если задача просто запустить большое количество дронов в воздух, то все в порядке, двигаемся по плану. Но если нужно не просто взлететь, а поразить враждебные цели, то нужно срочно менять организационные подходы по производству дронов.

И совсем неприемлемы разговоры, что вот сейчас мы имеем такую-то ракету, несущую 20 кг взрывчатки на расстояние 150 км (это нормально, но ничего выдающегося). Но уже вскоре эта ракета будет увеличена в размерах, и она долетит до вражеской столицы. Это дилетанство. Это все равно, что утверждать: сегодня я пробегаю стометровку за 12 сек, но завтра хорошо позавтракаю и побью мировой рекорд Усейна Болта.

Да, масштабировать ракету можно, однако это очень сложная конструкторская и технологическая задача. И это не происходит автоматически.

Простой принцип: сначала сделай, потом рассказывай, не работает у нас не потому, что наши власть имущие слишком тупые и не способны учиться. Это все потому, что они убеждены: никакой ответственности за невыполненные новости никто не понесет — ни президент, ни премьер-министр, ни все остальные.