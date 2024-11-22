Усиление ядерной риторики в России: шантаж или безумие?

В России вновь усилились разговоры о необходимости наращивания ядерной эскалации. С одной стороны, эти угрозы направлены на устрашение Запада, но с другой стороны, пропагандисты сами начинают верить в неизбежность эскалации. Складывается впечатление, что Запад всерьез опасается ядерной угрозы и готов идти на определенные компромиссы, однако это не меняет настроения в России, пишет Jamestown Foundation.

В последние месяцы усиление угроз применения ядерного оружия наблюдается не только в российской пропаганде, но и на достаточно солидных близких к Кремлю аналитических площадках. Кремлевские "эксперты" не скрывают, что надеются психологически сломать Запад и не готовы к полноценной ядерной войне. Однако не прекращающаяся все последние годы нормализация "ядерной" риторики и наращивание эскалации повышает риск полноценной войны независимо от реакции Запада.

В середине ноября на сайте близкого к Кремлю аналитического центра Дискуссионный клуб "Валдай" появилась статья программного директора клуба Андрея Сушенцова, посвященная нарастанию ядерной напряженности в конфликте России и Запада. В своей статье Сушенцов в очередной раз повторяет любимую угрозу российских властей о том, что в случае прямого вмешательства НАТО в войну с Украиной "конфликт выйдет на совершенно новый уровень, с непредсказуемыми последствиями для Европы и мира в целом".

Заявления Сущенцова выглядят еще мягко в сравнении с прошлогодними заявлениями одного из основателей российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергея Караганова, призывавшего "нанести упреждающий удар возмездия" по Польше, чтобы заставить Запад капитулировать. Ему начал вторить и заместитель директора исследовательских программ СВОП Дмитрий Суслов, предложивший устроить "демонстрационный ядерный взрыв" для устрашения Запада.

Этим летом, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин формально не поддержал Караганова, однако в конце сентября объявил о пересмотре российской ядерной доктрины. Москва существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия даже в случае нападения неядерного государства "при поддержке ядерного" или в случае получения "достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы".

На этом фоне разговоры о необходимости ядерной эскалации в российском экспертом сообществе вновь обострились. Сергей Караганов пояснил, что главная цель такой эскалации – сломать дух Запада и заставить его капитулировать. При этом он уверяет своих критиков в Индии и Китае, что все угрозы Соединенных Штатов нанести серьезный неядерный удар по российским позициям в Украине и по Черноморскому флоту в ответ на ядерный удар со стороны Москвы – это блеф. В начале ноября в ходе сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" Караганов вновь призвал повысить роль ядерного сдерживания в международных отношениях на ближайшие 20 лет.

Похоже, российский ядерный шантаж действительно влияет на западных политиков. Независимые СМИ сообщают, что в окружении Трампа считают необходимым заморозить линию фронта в текущем состоянии, а также отложить вступление Украины в НАТО в обмен на продолжение поставок вооружений в страну.

Однако уступки Запада России вряд ли могут привести к снижению ядерной эскалации. Во-первых, российские радикалы, лоббирующие применение ядерного оружия, живут в искаженной реальности, и попросту не способны понять эти уступки. К примеру, эксперты близкого к Министерству обороны РФ сайта "Военное обозрение" публикуют конспирологические материалы о том, что Соединенными Штатами управляет таинственное Мировое правительство, и Дональд Трамп – всего лишь один из его ставленников. Другие авторы того же сайта уверяют, что Украина в любом случае будет создавать ядерную бомбу, и Россия должна быть готова к этому.

Во-вторых, амбиции России настолько огромны, что Запад при всем желании не сможет их выполнить. Религиозные проповедники уверяют, что настоящая победа возможна только "в логове врага", и представляет собой полный разгром противника. Таких же взглядов придерживается и Караганов.

К тому же деструктивное поведение России распространяется не только на российско-украинскую войну, но и на все мироустройство. К примеру, еще один СВОП, бывший шпион Андрей Безруков предлагает помочь Ирану в обретении ядерного оружия, так как, его словам, Иран не имеет захватнических амбиций, тогда как самой дестабилизирующей страной в регионе является Израиль.

Таким образом, очевидно, что в случае дальнейших уступок Запада аппетиты России и ее союзников вроде Ирана и Северной Кореи по глобальному переустройству мира будут только расти, а искаженная картина мира, в которой пребывает сам Путин и его окружение, делает требования Москвы предельно оторванными от реальности, а потому невыполнимыми. В этом случае единственным сдерживающим фактором по отношению к Кремлю может стать только демонстрация западными странами реальной готовности применить силу в случае дальнейшей эскалации – готовность, в которую сегодня российские "эксперты" предпочитают не верить.