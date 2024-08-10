Об итогах демилитаризации и денацификации Курской области РФ говорить пока рано. Однако уже можем констатировать, что, по крайней мере, первый этап наступления стал неожиданностью для врага и был отмечен рядом успешных операций сил обороны.

Далее текст на языке оригинала

Серед них виділив би дві вдалі операції проведені Воїнами Центру спецоперацій "А". Гляньте на два відео на яких FPV-дрони(!!!) Служби знищують російські вертольоти! На одному з відео добре видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.

Уникальная операция. О сбитии вертолетов дронами СБУ Уникальная операция. О сбитии вертолетов дронами СБУ

Зазначу, збиття вертольота дроном на Курщині – це нова сторінка в історії війн, завдяки технологічними інноваціям. На мою думку, мова перш за все йде про високий рівень військового менеджменту. Для знищення російської техніки Служба використовує повітряні та морські дрони, які є власними розробками. Десятки проведених спецоперацій мають значний вплив на хід війни. Однак найголовніше в успіху спецоперацій – професіонали. Люди – ось найцінніший ресурс цієї війни, і бачу, що у відомстві Малюка це добре розуміють.

І два слова про ще одну важливу тему – гроші. Вартість збитого російського вертольоту – більше 18 млн доларів. Це в тисячі разів більше вартості дрону, який його збив. А я нагадаю, що бійцями Служби вже знищено більше тисячі танків, а також БТРи, артилерійські системи, радіолокаційні установки тощо. Загалом, техніка ворога, яку підбили підрозділи Служби, коштує мільярди доларів.

Унікальні кадри збиття вертольотів FPV-дронами вже облетіли світ. А нам залишається слідкувати за подіями на Курщині та чекати нових успішних випадків демілітаризації ворога на його території.