Уничтожить Украину до 2026 года. Западные разведки слили секретный план России

Несмотря на медовый месяц в персональных отношениях президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, западные разведки не спят и раскрывают карты каждого участника. Поэтому в The Washington Post неназванная европейская разведка изложила очень интересный документ с жесткими требованиями России на мирных переговорах.

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Там прямо йдеться, що ціль номер один — "повний демонтаж" чинного уряду України для хаотизації внутрішньої політики.

Друге — це те, що Росія має на меті послабити переговорні позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно продовжуючи зусилля з демонтажу української держави. Це той момент, коли розумієш, що наші посадовці та медійні особи мають контролювати свою писанину в соцмережах — і просто підняти власний рейтинг на с*ачі в Овальному домі може коштувати Україні втрати суверенітету.

Ще один цікавий момент — Росія не відмовилась від планів повністю окупувати вихід до Чорного моря й аналітики ФСБ пропонують активізувати наратив про створення демілітаризованої зони на півдні, включно з частиною Одеської області. Тому не дивно, що майже в унісон російські пропагандисти та зрадниця з каналу Медведчука Діана Панченко різко почали крутити тему: "А чья же все-таки Одесса"?

Документ, написаний у лютому московським аналітичним центром, близьким до Федеральної служби безпеки Росії або ФСБ, викладає максималістські вимоги Росії щодо будь-якого припинення конфлікту в Україні. "Він відкидає попередні плани президента Дональда Трампа щодо мирної угоди протягом 100 днів як "неможливі для реалізації" і говорить, що "мирне вирішення української кризи не може відбутися раніше 2026 року", — пише WP.

Розвідники пишуть, що російські спецслужби настійливо радять своїм перемовникам у Саудівській Аравії зривати будь-які розмови про миротворців з країн Заходу.

Власне, якщо звірити цей злив з реальністю, то російські перемовники уважно дослухаються до порад аналітиків із ФСБ.

Так, у документі йдеться, що зусилля Росії спочатку мають бути зосереджені на нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою шляхом відновлення повного дипломатичного персоналу в посольствах обох країн і призначення Олександра Дарчієва послом Росії у Сполучених Штатах.

Далі досвідчені спецслужбісти радять вивести українське питання у щось максимально другорядне і домагатися ухвалення великої угоди між США і Росією.

Так, була пропозиція розторгувати те, щоб Росія погодилася не розміщувати свої балістичні ракети середньої дальності "Орешник" у Білорусі, на кордоні з Європейським Союзом, а Сполучені Штати натомість погодилися б не розміщувати нові ракетні системи на континенті.

Також йдеться про те, що Росія припинить постачання зброї до країн, які вважаються "недружніми" для Сполучених Штатів, а натомість Сполучені Штати перестануть озброювати Україну, але додається, що припинення постачань російської зброї союзникам Москви було б "важко реалізувати".

Ця стаття на основі даних розвідок зʼявилася в американській газеті на тлі вельми цікавої новини. Серед американців зростає занепокоєння щодо "надто тісних зв’язків" президента Дональда Трампа з Росією. Зараз загальний рейтинг схвалення Трампа залишається на рівні 44%. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Утім 56% респондентів – у тому числі 89% демократів і 27% республіканців – погодилися з твердженням, що Трамп занадто близький до Москви.

Поява такої статті у чи не найвпливовішому ЗМІ США може обвалити рейтинги американського президента. І показати, що наш лідер, виявляється, не альфа-самець, а ганчірка, яку колишній КГБіст Путін тягає писком по мокрій підлозі.

Для нас це теж корисна стаття, бо краще знати істинні наміри Росії, а не тішити себе прогнозами зумерів із Таро, які обіцяють мир уже скоро.

Російська Федерація отримала по писку від Сил оборони, втім не відмовилась від ідеї стати знову великою імперією шляхом асиміляції української нації та окупації наших стратегічних ресурсів — як то промислових гігантів та виходів до ключових портів.

Отож варто змінити шарманку про "просто перестати стріляти" й технічні перемовини щодо перемирʼя — і більше розповідати про підготовку до нового етапу війни. Який з таким проєктом миру, як пропонують люди Трампа, — буде на 100%.

Паралельно було б не зле шукати людей в оточенні Трампа, з якими можна домовлятися про цікаві угоди. Не так давно головна політтехнологиня Білого дому і керівниця Адміністрації Сьюзан Вайлз почала постійно сидіти на диванчику біля Джея Ді Венса на всіх зустрічах президента. Цікаво, чому ми до цього часу не познайомились з цією пані, яку чи не єдину мовчки слухається Трамп?

Спеціально для Еспресо