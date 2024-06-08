Уничтожение Каховской дамбы: к чему привела слабая реакция мирового сообщества

6 июня исполняется год с момента подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, уничтожения электростанции, водохранилища, затопления населенных пунктов Херсонской области. Подрыв плотины Каховской ГЭС — это сознательно совершенное военное преступление Москвы, приведшее к гуманитарной и экологической катастрофе, огромному материальному ущербу и гибели людей. Техногенные и гуманитарные катастрофы – это тактика России в войне с Украиной. Атаки на плотины ГЭС, электростанции, жилые застройки, объекты ядерной, химической и горной промышленности осуществляются, чтобы превратить Украину в место, вообще непригодное для жизни.

Сооружение Каховской ГЭС в 50-х годах ХХ века положило начало каскаду Днепровских ГЭС. При этом Каховское водохранилище было самым большим по площади среди других. Каховская ГЭС обеспечивала годовое регулирование стока Днепра, орошение и водообеспечение засушливых районов юга Украины, а также навигацию по Днепру от Херсона до Запорожья. Вблизи Новой Каховки, в городке Таврийск, также берёт начало Северокрымский канал — ирригационное сооружение, которое обеспечивало около 85% потребностей Крыма в пресной воде. Дамба Каховской ГЭС имела стратегически важное значение не только из-за энергетических мощностей станции, но и потому, что соединяла правый и левый берега Днепра через автомобильный и железнодорожный мостовые переходы через плотину.

Российские оккупанты появились на Каховской ГЭС в первый день полномасштабной вооруженной агрессии против Украины 24 февраля 2022 г. В мае 2022 года с Каховской ГЭС были сброшены большие объемы воды, при этом не работали два гидроагрегата, а оккупанты не предоставляли возможности для проведения ремонтных работ. Из-за сброса воды частично затопило Новую Каховку. 11 ноября 2022 года, во время ухода российских войск на левый берег Днепра, они совершили диверсию, мощным взрывом разрушив дорожное полотно на плотине.

Российские оккупанты заминировали ГЭС в первый день вторжения в Украину и взорвали ее 6 июня 2023 года. О планах оккупантов подорвать Каховскую ГЭС украинские власти предупреждали задолго до катастрофы. Ответственность за разрушение плотины и затопление Херсона несёт Россия. Ведь именно российские оккупанты захватили и контролировали дамбу и Каховскую ГЭС с начала полномасштабного вторжения. Россияне взорвали Каховскую ГЭС именно в те дни, когда Украина начинала долгожданное контрнаступление на юге, в частности, в Запорожской области. Мощные взрывы разрушили машинный зал станции и значительную часть дамбы. Каховское водохранилище перестало существовать. Высвобожденные воды Днепра начали быстро затапливать многочисленные сёла и города ниже по течению на обоих берегах реки, всего в зоне затопления оказались около 80 населенных пунктов, включая Херсон. Российская пропаганда традиционно обвинила в трагедии Украину, заявляя о "ракетном ударе ВСУ". Силы обороны Украины уже в первые сутки сообщили, что подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри, а совершили это преступление военные 205-й казачьей мотострелковой бригады оккупационной армии РФ. Дальнейшие события только подтвердили это. Доказательства указывают на ответственность России за целенаправленный подрыв Каховской ГЭС. Около сотни населённых пунктов юга Украины оказались в зоне подтопления. Десятки тысяч украинцев должны были спасаться от угрозы жизни.

Дамбу строили в советское время, поэтому Россия "имела каждую страницу инженерных чертежей" и знала всё об устройстве внутри плотины. По масштабу последствий, вызванных уничтожением ГЭС и Каховского водохранилища, подрыв станции стал одним из самых тяжёлых преступлений российской армии в войне против Украины. Только на подконтрольном украинским властям правобережье Херсонской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и последующих разрушений и затоплений погибли более 30 человек. Точное количество жертв на оккупированном левобережье, наиболее пострадавшем в результате подрыва ГЭС, до сих пор остается неизвестным. Оккупанты заявляли о 59 погибших, однако это количество гораздо больше. В частности, только в оккупированном городе Олешки, население которого на момент наводнения составляло около 16 тыс. человек, число погибших исчисляется по крайней мере сотнями. Специалисты оценили сумму прямого ущерба, нанесённого подрывом Каховской ГЭС, по меньшей мере в $2 млрд. Речь идёт о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности. Подрыв Каховской ГЭС также стал преступлением экоцида. Уничтожение ГЭС оказало разрушительное влияние на экологические системы и биоразнообразие юга Украины. Одномоментное осушение огромного водохранилища привело к гибели большого количества рыбы и животных, заболочению осушенных земель, изменению климатического режима региона. Преступление россиян стало также ударом по сельскому хозяйству Херсонщины, которое в значительной степени зависело от оросительных систем, питавшихся из Каховского водохранилища. В результате подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС Украина потеряла 35-40% запасов питьевой воды, которую могла бы потреблять в течение года. В настоящее время бывшее Каховское водохранилище превратилось в лес.

В марте 2024 года, когда Россия нанесла ракетный удар по Днепровской ГЭС, это новое преступление стало следствием слабой реакции мирового сообщества на подрыв россиянами Каховской ГЭС год назад. Ненадлежащая оценка катастрофы на Каховской ГЭС приводит к новым циничным российским ударам по таким стратегически важным гидросооружениям. С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 110 ракет по гидроэлектростанциям Украины.