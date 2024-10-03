Украину склоняют к ускорению решения о перемирии

В ход пошли откровенно манипулятивные вбросы.

В последние дни The Financial Times засыпает читателей очень неоднозначными, мягко говоря, публикациями. Часть из которых немедленно получает официальное возражение (как наш МИД опроверг заявление "информированных источников FT" об обсуждении остановки войны по линии столкновения и большей готовности Украины при министре Сибиги к обмену безопасности на территории). Будет ли также отрицаться публикация информации от "неназванного чиновника" о готовности Байдена начать продвигать Украину в НАТО – неизвестно.

В общем это выглядит как вбросы или дезинформации, или провокационных материалов. То есть как определенный хайп. Или даже заказ Кремля. Но это можно оценивать и сугубо политические продуманные шаги: информационные манипуляции с целью согласования позиций Украины и союзников в вопросе условий переговоров и перемирия.

Ведь никто на Западе не скажет прямо: "сдавайте территории и давайте завершим эту затянутую историю". Это может сказать только Зеленский – и вот его до этого всячески попихивают. Намеками, заявлениями, такими публикациями, решениями и их отсутствием...

Вся ответственность за формат завершения войны должна лежать на Украине. Для всех заинтересованных сторон условия перемирия должны выглядеть не "Запад заставил Украину к миру на определенных им условиях" – а "Украина решила прекратить войну и определила приемлемые для нее условия этого".

Никакое решение не должно читать как принуждение – иначе это ударит по рейтингам западных политических лидеров. Часть их избирателей, ориентированная на локальные проблемы, может просто разразиться негодованием. И это заметно отразится на рейтингах соответствующих политиков и их партий. Которые и так терпят удары от левых и правых популистов.

В общем, это будет вполне логическая реакция избирателей-антиглобалистов: "А за что же мы тогда платили с наших налогов в течение нескольких лет?! Если сначала можно было так все решить в принудительном порядке. Жестко склонить Украину подписать еще в Стамбуле в 2022 году. Тогда бы погибло на порядок меньше людей, не было бы разрушено столько городов, не пострадала бы столь инфраструктура – и не нуждалась в помощи в восстановлении. И, конечно, это и нам стоило гораздо меньше. Так что наши политики тянули, почему не принудили к миру сразу?!".

Это очевидный сценарий, поэтому никто из лидеров НАТО не рискнет принимать решение вместо Украины. Сугубо избирательная логика устоявшихся демократий, а не уж такое уважение к Украине или уверенность в наших оборонительных и наступательных способностях.