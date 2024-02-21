Украинский бизнес в условиях войны: Интеррыбфлот помогает ВСУ

Полномасштабное вторжение оказало существенное влияние на украинский бизнес. Уже почти два года украинские предприниматели вынуждены адаптировать свои бизнес-процессы к новым суровым реалиям. Только единицы работают как раньше — большинство предприятий пытаются пережить войну, продолжают платить налоги и помогают военным.

Любителям рыбных продуктов хорошо известна группа компаний "Интеррыбфлот", чья продукция под маркой "Аквамарин" много лет успешно продается в Украине. На сегодня это один из главных производителей рыбных консервов в Украине. В сложных условиях нарушения логистических связей компании удалось сохранить рабочие места для своих работников и удержать производство. В настоящее время в компании работает более 400 человек. "Интеррыбфлот" продолжает выполнять контракты с национальными торговыми сетями, где потребители могут найти любимую рыбную продукцию даже во время военных действий. Это позволило компании продолжать уплачивать налоги и сборы в бюджет: 97 млн. грн. в 2022 году и 104 млн. грн. в 2023 году.

Основатель группы "Интеррыбфлот" Григорий Луцай убежден, что каждый предприниматель и его бизнес напрямую зависят от доходов и расходов. Во время войны расходы приходится сокращать, потому что сокращаются доходы. "Но также четко каждый предприниматель понимает свою ответственность — перед работниками, потребителями, перед нашими защитниками, благодаря которым мы можем сегодня работать", — говорит Луцай.

"Интеррыбфлот" поддерживает ВСУ, производя и поставляя рыбные консервы силам обороны. За время войны в подразделения по всей Украине уже было поставлено более 12 млн. банок продукции. Компания также помогает гражданскому населению. Весной 2022 года, волонтеры начали обращаться в "Интеррыбфлот" за гуманитарной помощью и продукты длительного хранения торговых марок "Аквамарин", "Море" и "Флотские" стали неотъемлемой частью рациона как для военных, так и украинцев в наиболее пострадавших от войны. регионах.

Свечи в банках "Аквамарин" и FPV-дроны

Об окопных свечах в Украине сегодня, к сожалению, знают даже дети. Тысячи людей производят их по всей стране, ведь это простой и эффективный способ согреть бойцов в окопах холодной зимой. Лучшим основанием для такой свечи оказалась жестяная банка от консервов. "Интеррыбфлот" сотрудничает с ОО "Окопные свечи" и уже передал более 15 тысяч консервных банок волонтерам, из которых изготовлены и отправлены бойцам тысячи свечей.

"Мы занимаемся и собственным волонтерством, – рассказывает совладелец группы "Интеррыбфлот" Андрей Чуклин. — Все начиналось с ежемесячных благотворительных взносов в БФ "Вернись живым". Впрочем, чем больше становилось работников компании, которые присоединялись к рядам ВСУ, тем больше становилась необходимость поддержать их снаряжением. "Интеррыбфлот" решил и эту проблему. А уже в конце 2023 года компания закупила тепловизионные квадрокоптеры и FPV дроны на сумму более 2 миллионов гривен, поддержав таким образом военных.

При наступлении масштабной войны, социальная миссия для ответственного бизнеса стала важнее, чем когда-либо. "Интеррыбфлот" - лишь один из многочисленных примеров того, как сотрудничество бизнеса и граждан, объединение усилий, помогли Украине противостоять российскому нашествию. Последующая совместная работа государства и общества обеспечит нашу победу в этой войне.

Источник: https://gazeta.ua/articles/promotion/_podatki-konservi-ta-droni-vid-interribflot-biznes-dopomagaye-krayini/1171876