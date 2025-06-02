Украинская СВО СБУ в России

Масштабная, всероссийская спецоперация (СВО) СБУ на территории путинской России, по своим историческим, а не "стамбульским" масштабам, - это смесь шока от высадки немца Руста в Москве на Красной площади с огромным военно-политическим эффектом от массовой израильской диверсионной акцией с пейджерами в Ливане. Трудно сказать, что сейчас сильнее ударит по Кремлю- "Руст-2" или "пейджеры". Сочетание украинских дронов, "вырезающих" российские самолеты с глубоким и точным проникновением в глубь России - это уникальная операция 21 века.

Сенсационная посадка самолета Руста на Красной площади в 1987 году позволили Горбачеву перейти от слов к делу и привели к масштабной зачистке консервативного военного руководства МО СССР. А массовое, умелое использование Израилем пейджеров позволили аккуратно "вырезать" палестинских экстремистов Хезболлы из политического тела Ливана и изменить ход войны.

Сейчас любой гражданский аэропорт путинской России от Москвы до Владивостока может ожидать приезда "бессознательного" российского водителя с "украинским дронами" для выполнения боевой задачи...

Теперь мы можем только ожидать, кто и как воспользуется стратегическим ударом Украины по военным аэродромам путинской России в Кремле – "партия мира" или "партия войны" РФ. А Трампу, вероятно, будет довольно трудно демонстрировать свою страсть к Путину, жалеть его, ибо американские генералы быстро объяснят ему, что произошло в путинской России и что теперь еще может произойти в ходе войны.