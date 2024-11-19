Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена!

По данным источников Цензор.Нет, сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США. Согласно сообщению ГШ:

"В ночь на 19 ноября 2024 подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневого поражения по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области рф. По состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии России против Украины будет продолжаться".

Ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

И вот сегодня очередные "коричневые линии" Кремля нарушены. И теперь весь мир будет смотреть, решится ли Путин на какие-то действия.

Начало дальнобойных ударов по РФ не приведет к быстрому перелому в войне, но нанесет значительный урон тыловым объектам российской армии, усложнит маневр и логистику российской армии в приграничных районах, заставит еще больше растянуть средства ПВО, враг будет под прицелом на сотни километров.