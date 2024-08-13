Украинское наступление в Курской области - не только унижение путинской России и лично Путина, демонстрация перед всем миром их слабости и уязвимости. Этим наступлением сорваны планы раскола и деморализации Украины, о которых я много писал здесь в последнее время.

Россия вела дезинформационную компанию, направленную на украинское общество. Нанятые якобы проукраинские спикеры пропагандировали пораженческие нарративы, внушали украинцам, что им не выиграть войну и надо срочно просить Путина о мире, ценой отказа от своих оккупированных территорий. Кремль хотел таким образом расколоть Украину и ослабить ее волю к сопротивлению. В какой-то момент казалось, что в эту ловушку могут попасть некоторые представители украинских властей.

Однако после начала наступления стало очевидно, что эта дезинформационная спецоперация провалилась. Ее участники (например, Арестович) уже переобуваются на ходу и вновь изображают из себя украинских патриотов.

Более того, складывается впечатление, что заявление украинских властей (и даже ГУР) о необходимости мирных переговоров с Путиным, были военной хитростью, усыпившей бдительность противника перед началом наступления. Кремль ждал, что Украина униженно запросит у него перемирия и в этой ситуации не мог поверить в возможность ее массированной атаки на российскую территорию.

Путин уже заявил, что теперь не будет вести переговоры о мире с Украиной. Однако не надо иллюзий, ему и раньше нужен был не мир, а капитуляция Украина, захват которой стал для него настоящей идеей-фикс. Кремлевские игры вокруг возможности мирных переговоров были направлены только на ослабление и раскол Украины, чтобы сделать ее легкой добычей российских захватчиков. Однако Украина переиграла Путина. Вместо капитуляции она нанесла мощный неожиданный удар под дых путинскому режиму, который сейчас буквально корчится от боли.