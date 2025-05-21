Украина оказалась в крайне сложной ситуации: сделка не помогла

Грандиозная и скандальная Ресурсная Сделка Зеленского с Трампом, поставившая Украину в зависимость от транснациональные корпораций США, не помогала Украине сохранить финансовую, политическую и военно-техническую поддержку Америки в войне с путинской Россией. Наоборот, только ухудшила наше положение.

После телефонного разговора Трампа с Путины стало ясным, что Трамп стал на сторону Путина в этом конфликте. Получив, в ходе заключения Ресурсной Сделки о редкоземельных материалах Украины все что хотел, Трамп стал терять интерес к Украине. Более того, он откровенно стал на сторону Путина, отказавшись от свое требования к России объявить сначала прекращение огня и потом начать переговоры.

После телефонного разговора с Путиным Трамп признался, что он дистанцируется от свой роли миротворца и посредника, предлагая другим взяться за эту неблагодарную роль, например Ватикану.

Трамп отказался от своих намерений давить на России. Трамп не просто стал на сторону Кремля, но и отрыто обещает после окончания войны большие экономические перспективы американо-российского сотрудничества.

После этого телефонного разговора, длившегося 2 часа, исчезает острая необходимость личной встречи Трампа и Путина, так как стороны нашли общие мнение о судьбе Украины - война и переговоры.

Теперь Путин уверен, что Трамп дал ему исторический шанс в ближайшие полгода, до Нового года, пока будут идти вязкие и не перспективные переговоры, расправится с Украиной и заставить ее подписать латентную капитуляцию.

Таким образом Украина оказалась в крайне сложной ситуации. С одной стороны, Путин уверен, что до конца 2025 года он проведет мощное наступление и заставит Украину признать свое поражение на фронте. С другой стороны, за это время страны Европы так и не сумеют, без США, оказать Украине необходимую финансовую и военно-техническую помощь и согласовать эффективные европейские санкции против путинской России. Они, по-прежнему, боятся Путина и ищут условия и повод для компромисса с Кремлем- антиукраинский прагматизм циничного Трампа заразителен для слабовольных европейских политиков, как и "трампизм" - политическая мода во внутренней политики многих стран Европы.