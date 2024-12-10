Угроза бредом: Путин опять достал свой Орешник

Сегодня Путин опять достал из обосранных в Сирии штанов свой жухлый Орешник.

Параноик думает, что если будет бесконечно повторять одни и те же угрозы, то испугает Запад. Видимо, китайцы запретили ему грозить ядерным оружием, так он теперь грозит фейковым Орешником.

Это чисто постмодернистская история. Создали бренд "Орешник", назвали им давно известные ракеты, и пытаются раскрутить как нечто новое и всесильное. Однако, несмотря на все усилия незадачливых ракетных маркетологов, на Западе всерьез никто не ведется на их детские разводки.

Путин, видимо, после каждой угрозы Орешником ждет какого-то эффекта, паники в стане врагов. Когда этого не происходит, он не отказывается от провальной тактики (параноики упрямы, если им что-то втельмяшется в голову - это надолго) и просто через некоторое время повторяет угрозу (авось сейчас сработает).

Напоминает это историю про слабого и трусливого подростка, который выдумал себе несуществующего старшего брата и грозит им обидчикам. Вот придет мой старший брат (запустим Орешник) такое вам устроит! Ему никто не верит, но он с маниакальным упорством продолжает выкрикивать угрозы. Тогда над ним просто начинают смеяться.