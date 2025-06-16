Удастся ли Зеленскому договориться о поставках оружия?

Клоунское российское, извините, МИД выдвинул нам очередное глуповатое условие прекращения боевых действий: ликвидация иностранного оружия, которое Украина получила от партнеров для защиты от агрессии.

То есть кремлевский фюрерок в начале агрессии провозгласил ее целью демилитаризацию Украины. Войска недоимперии никак не способны этой цели достичь, напротив, военная мощь Украины усилилась многократно. И вот теперь нам предлагают полный идиотизм в виде саморазоружения перед врагом, который пытается уничтожить нас.

Тамошний Петросян назвал это кризисом юморного жанра.

Подобные условия выдвигают, когда войска одной стороне захватили вражескую столицу, посадили там марионеточное правительство и с ним разрабатывают условия дальнейшего сожительства, которые приемлемы победившей в войне стороне.

Ползучее медленное наступление врага отнюдь не дает ему уверенности в своей победе, чтобы выдвигать такие условия. Тем не менее, в недоимперии резко участились высказывания, что очень скоро россия прорвет фронт, ее наступление станет стремительным и неотвратимым, и Украина рухнет. В россии в это сейчас верят даже больше, чем в победу Ирана против Израиля.

По-моему, причины такой заразной мозговой аберрации — в высказываниях и действиях президента США. Д. Трамп ищет скорейшее прекращение войны в Украине, чтобы, обнявшись с путиным, заняться покорением Европы. Предельно аморальным Трампу и Путину самый быстрый путь видится в капитуляции Украины. А самый быстрый путь к капитуляции — в прекращении поставок в Украину западного оружия, американского, прежде всего.

Этот извращенный сценарий прекращения войны россия продвигает довольно давно. Сейчас его услышали и взяли в реализацию Трамп и послушная команда Белого Дома. А там и Нобелевка как самому эффективному миротворцу всех времен и народов не заставит себя ждать.

Этот подход шокирует своей циничностью. И одновременно он сильно бьет по международным позициям США. Ибо выходит, что бывший мировой шериф вместо наведения законного порядка объединяется с бандюганами против жертвы, которую обещал защищать, уговаривая ее добровольно разоружиться. Но в голливудских фильмах похожая коллизия встречается довольно часто. Сейчас мы видим, что не только в фильмах.

Собственно, изложенный анализ сложившейся ситуации дает ответ о минимальных шансах украинского президента договориться с американским о поставках оружия. Разве что удастся грамотно сыграть на жадности Трампа, конкурирующей с его влюбленностью. Да и тогда будет то и столько, что на фронт почти не повлияет.

Кстати, перспективы поддержки США санкций, разработанных в ЕС, так же скудны.

Понимаю, что ничего духоподъемного не изложил, но как есть: украинцы заслуживают трезвой аналитики.