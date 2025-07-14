Удары по болезненным местам Кремля. Война в цифрах

Война, прежде всего, это экономика.

Да, мы несравнимы по масштабам и ресурсам. Но у нас уже давно идет ассиметричная война. Танк стоимостью $5 млн уничтожается роем дронов стоимостью $10 тыс. Крейсер стоимостью $750 млн. уничтожается ракетами стоимостью $20 млн. Вот и атака украинских дронов на российские аэропорты 5-6 июля 2025 года – отличный пример асимметричной войны. Общее количество выпущенных дронов Украины оценивается в 300 штук в два дня.

Это привело к отмене почти (!) 2 тыс рейсов по всей России Прямой ущерб оценивается примерно в $200-$250 млн за два дня, косвенные (долгосрочные последствия) еще в $100-$200 млн. Итого $300-$450 млн (!)

При средней стоимости дальнобойных дронов в $70-$150 тыс долл. (возьмем $110 тыс), прямые расходы Украины на эту операцию составляли около $33 млн. По-моему, мультипликатор X10 является более чем достойным результатом (!) с точки зрения экономической эффективности. Так что надо продолжать!

Пусть забудут, что такое авиация и радуются жизни на болотах! И, кстати, вопрос, почему международные авиа перевозчики подвергают свои самолеты и жизни пассажиров опасности и продолжают авиаперевозки с россией? Мне кажется, нужно честно признать, что территория аэропортов – зона повышенной опасности и авиасообщение с россией должно быть остановлено, как и остановлено страховое покрытие. Думаю, при сгорании первого самолета это произойдет мгновенно.