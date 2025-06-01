Удар по российским аэродромам: поддерживайте инноваторов

Обычно инновационные вещи делаются так: есть небольшая группа энтузиастов, у которых есть прогрессивная разработка – например, новая тактика в сочетании с модернизированной техникой или средствами. Они эту разработку (в основном без официального разрешения начальства) тестируют по врагу. На определенном этапе успешно.

Но россиянин бодрствует, анализирует попытки, видит успех украинцев и организует противодействие. И когда уже отмасштабированную инновацию пытаются применять массово, то сталкиваются с тем, что противник либо уже полностью готов, либо в большинстве своем готов к новой опасности.

Не буду здесь указывать на конкретные случаи, все мы можем догадаться, что некоторые поражения могли бы быть гораздо более массовыми, будь подход профессиональным.

Сегодня я горжусь коллегами, потому что имеем совсем другую картину. Решили стартовать с наземной платформы, управлять FPV удаленно через Интернет, уничтожить самые дорогие российские самолеты. И сделали это одновременно на нескольких аэродромах. Уничтожили техники стоимостью на целую армию.

Второй раз такое повторить будет трудно. Начнут охотиться за подозрительным транспортом в окрестностях военных авиабаз, начнут другими способами защищать самолеты. Поэтому группа энтузиастов, работавших под СБУ, смогли хорошо использовать это окно возможностей, соединив агентурную и технологическую компоненты. Это и есть способность государства, которое так хочется видеть в этой войне.

Есть чему поучиться другим силовым ведомствам.

И не сомневайтесь, что дальше последуют еще интересные операции. Идей хватает. Надо добавить только оргсодействие.

Поддерживайте инноваторов. Помогайте преодолевать устаревшее, внедрять настоящее. Это наш путь. Так смотрится и звучит наша победа.