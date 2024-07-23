Убийство Фарион. Промежуточные политические итоги

Пророссийское население все равно.

Украиноцентрические разделились на тех, кто молчит, потому что не готов к глорифификации Фарион и тех, кто во всем винит россиян под слоганом "они стреляли не в нее, а в украинский язык".

Ставка россиян, а судя по всему, за этим стоят они, была примитивна: объединить население против власти и попытаться создать срач под слоганом "плохая была Фарион или хороша".

Но это еще раз показало, что россияне вообще не понимают украинцев.

Ведь эта история объединила всех (и тех, кто молчит, и тех, кто пишет) против россиян. И все споры о роли Фариона в новейшей истории остались на кухнях.