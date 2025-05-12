У русских нет ни одной причины, для того, чтобы стремиться к миру

Пока в двух словах.

Повторюсь. У русских нет ни одной причины, для того, чтобы стремиться к миру. У русских есть много причин, для того, чтобы дальше вести войну. Экономические, идеологические, политические - в наличии.

Ключ от мира не в Вашингтоне, не в Киеве и не в Брюсселе. Он в Москве. Закончить может или тот, кто победил, или тот, кто начал.

Требовать от Украины переговоров можно, конечно. Более того, Украина на это готова.Предлагаю всем вместе ответить на вопрос: влияет ли желание Украины участвовать в мирном процессе на результат мирного процесса? Ответ: нет.В виду отсутствия мирного процесса. Потому что требование капитуляции от страны, которая четвертый год успешно ведет полномасштабную войну с противником многократно превосходящим ее по численности, вооружениям, площади и ресурсами, абсурдно по сути.

Мы не способны нанести России военное поражение. Это печальный факт, который был понятен с самого начала. Но и для того, чтобы нанести военное поражение нам, России нужны колоссальные ресурсы и многие года.

Мы не согласны капитулировать. России не нужен мир. Трамп, простите, болтун. Европа очень хочет, но мало может (помните, как такое состояние называется?)

Ну, и выводы. КВН будет продолжаться, тут ни у кого, кроме нашего лучших шансов нет. Остроумно отвечать мы умеем. Мира не вижу в упор. Справедливого мира - тем более.

Как это не грустно говорить, но show will go on.Трамп играет в миротворца. Европа в спасителей. Русские продолжают убивать и разрушать. Мы продолжаем защищаться.

Есть ли выход к миру в этой ситуации? Да. Через силу. В принципе, эту войну можно было закончить в марте 22. Будет ли сила применена для умиротворения агрессора? Нет. Потому, что страшно. Это вам не Йемен пинать.

Вот, собственно, и весь расклад. Но переговоры, конечно будут. Путин на них не прилетит - не царское это дело переговариваться. Будет процесс ради процесса под радостные крики из Белого дома. А нам надо готовиться переходить в save mode, максимально беречь человеческие жизни и ожидать длительного военного противостояния.