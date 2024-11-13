Туман войны становится все гуще: о телефонном разговоре Путина с Трампом

Туман войны становится все гуще. Попробую немного подсветить желтыми противотуманками.

По моей информации, звонок Д. Трампа кремлевскому фюрерку таки был. И со стороны новоизбранного президента США прозвучала позиция, что войну следует прекращать, а для начала нужно прекратить ее эскалацию. То есть Трамп категорически против привлечения воинов из КНДР к боевым действиям на территории Украины, а также против ударов по энергетической структуре с обеих сторон. То есть ничего нового и сенсационного.

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Наскільки відомо, з путіним була не дискусія, а простий обмін думками, тому путін знов пожалівся на свої образи і згадав загрози від НАТО та врахування "реалій на землі". Від цієї розмови Кремль в особі найчеснішого на світі прес-секретаря пєскова відхрещується, бо з позиції сили виступав саме Трамп. Це жодним чином не був ультиматум, але й ніяк не підтримка недоімперії.

І трохи згодом відбулася ще одна подія: Китай по дипканалам у черговий раз підтвердив Кремлю, що він за мирні переговори і проти ескалації. Це його давно відома мантра, але якось воно гарно майже співпало с дзвінком Трампа.

Швидше за все, це простий збіг. Але у Кремлі про всяк випадок вирішили взяти невеличку паузу. Саме тому недоімперія спочатку підняла у повітря авіацію, яка запускає ракети різного типу по Україні як відповідь на нашу дронову атаку, а потім повернули літаки на аеродроми.

Тим часом, продовжуються консультації за участі посередників щодо потенційної "деескалації бойових дій". Знов-таки, реальних домовленостей нема, але домовленість щодо обопільного утримання від ударів по енергоструктурі ближча за інші (окрім обміну військовополоненими і повернення тіл загиблих, але вони ведуться по іншій лінії).

Нагадаю, що росія накопичила крилатих і балістичних ракет не менш ніж на три масованих удари по Україні (біля ста одиниць за добу) плюс сотні "шахедів" теж різних типів. Тому гуманітарна домовленість не бити по критичній інфраструктурі була б вельми помітним кроком до можливих переговорів.

Особисто я таку домовленість теоретично припускаю, а от що Кремль її виконає — ні.