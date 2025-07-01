Transavia заменяет Boeing на новый самолет на маршруте в Майорку

27 июня десятый Airbus A321neo авиакомпании Transavia приземлился в аэропорту Схипхол в Амстердаме и в тот же вечер отправился в плановый рейс в Пальма-де-Майорку. Эта поставка является частью более широкой модернизации флота авиакомпании. Transavia постепенно прощается со своими Boeing и планирует к 2031 году использовать исключительно самолеты Airbus, отражающие общеевропейский сдвиг в развитии коротких перелетов.

20 июня Transavia официально простилась с первым Boeing 737-800, известным как PH-HZD, завершившим свои полетные дни после многих лет службы. После последнего пассажирского рейса самолет совершил тихий финальный перелет в Сент-Атан в Уэльсе, где его тщательно разобрали. Это стало продолжением ранее предпринятых шагов по сокращению количества подержанных самолетов:

Четыре Boeing 737-700 были выведены из строя ранее в 2024 году.

Первый Boeing 737-800 (PH-HZD) покинул флот в июне.

Дополнительные Boeing 737-800 будут выведены из строя позже этого года.

Больше самолетов Airbus A321neo будут поставлены в течение лета. Новый Airbus A321neo вводится в эксплуатацию Transavia. Источник: Transavia Новый Airbus A321neo вводится в эксплуатацию Transavia. Источник: Transavia

Обновление самолетов может повысить стабильность и снизить задержки из-за технических проблем, особенно в пиковые месяцы отпусков. Путешественники, отправляющиеся в короткие отпуска или осуществляющие пересадки через Схипхол, могут почувствовать меньше сбоев и более стабильные расписания благодаря введению новых самолетов. Эти изменения касаются популярных маршрутов в Южную Европу, включая любимые направления для отдыха.

Среди направлений, которые теперь обслуживает A321neo — Пальма-де-Майорка, маршрут, популярный среди отдыхающих из Нидерландов. Путешественники, летающие по этому маршруту, могут посетить замок Бельвер, круглую крепость XIV века с видом на побережье, или Фонд Жоана Миро, где сохранена студия художника и сотни оригинальных работ. Оба места расположены неподалеку от центра города и подходят для южного посещения.

Замок Бельвер теперь доступен через обновленный авиамаршрут. Источник: unsplash Замок Бельвер теперь доступен через обновленный авиамаршрут. Источник: unsplash

Хотя направления остаются преимущественно неизменными, переход на новый тип самолетов отражает более глубокие изменения в управлении короткими маршрутами. С выводом из эксплуатации более старых самолетов пассажиры могут наслаждаться более тихими салонами, более стабильными временем полетов и упрощенными процедурами посадки. Для путешественников, отправляющихся в летние направления, эти закулисные обновления могут улучшить ритм и надежность европейских поездок.