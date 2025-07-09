Transavia открывает раннее бронирование популярных летних маршрутов 2026 года
С 17 июля 2025 года Transavia открывает бронирование части своего летнего расписания на 2026 год раньше, чем в предыдущие годы. Маршруты, вылетающие из Амстердама, Эйндховена и Роттердама, включают в себя несколько популярных направлений в Европе и Северной Африке. Остальные сети, включая рейсы из Брюсселя, как ожидается, будут открыты для бронирования 17 сентября. Рейсы на летний сезон продлятся с начала апреля до конца октября, предоставляя путешественникам широкий период для организации весенних и летних поездок.
Раннее открытие бронирования свидетельствует о том, что люди переосмысливают планирование отпусков. Поскольку многие теперь предпочитают бронировать путешествия заранее, ранняя доступность рейсов дает больше возможностей для формирования поездок в соответствии с их потребностями. Вместо ожидания полного расписания осенью, пассажиры уже могут начать планировать свои летние путешествия, находясь еще в предыдущем туристическом сезоне. Это изменение также помогает избежать обычного стресса от решений в последнюю минуту и переполненных периодов бронирования.
- "Мы видим, что клиенты хотят бронировать свои любимые направления все раньше. Именно поэтому мы уже делаем часть расписания рейсов на следующий год доступной." – Марсель де Нойер, генеральный директор Transavia
Среди городов, включенных в первый выпуск, — Валенсия и Лиссабон. Валенсия объединяет современные здания с зелеными общественными пространствами, включая Город искусств и наук и длинный парк, созданный на месте высохшего русла реки. Лиссабон известен своими видами с холмов и старомодными трамваями. Вблизи города Синтра предлагается исторические дворцы, окруженные лесом. Оба города дают путешественникам возможность совместить городскую жизнь с природой в одной короткой поездке.
Рейсы также будут осуществляться в Марракеш и Пизу. В Марракеше путешественники могут исследовать традиционные рынки в медине или посетить сад Мажорель, тихое место, известное своим ботаническим разнообразием. Пиза, кроме своей знаменитой башни, имеет узкие боковые улочки вдоль реки Арно и средневековые кварталы, такие как Борго Стретто. Ранний доступ к рейсам в эти места облегчает путешественникам планирование вокруг местных фестивалей, выставок или других событий, которые уже проходят во время их визита.
Если вы планируете поездку на школьные каникулы или большое местное событие, то ранняя доступность рейсов значительно упрощает организацию. Это позволяет легче формировать планы путешествий в соответствии с реальными потребностями, будь то бронирование жилья или успевание на поезд без спешки через вокзал. То, что раньше было стандартной процедурой выпуска рейсов, теперь меняется, учитывая желание путешественников избегать неожиданностей и иметь больше контроля над тем, как разворачивается их путешествие.