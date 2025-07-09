Transavia открывает раннее бронирование популярных летних маршрутов 2026 года

С 17 июля 2025 года Transavia открывает бронирование части своего летнего расписания на 2026 год раньше, чем в предыдущие годы. Маршруты, вылетающие из Амстердама, Эйндховена и Роттердама, включают в себя несколько популярных направлений в Европе и Северной Африке. Остальные сети, включая рейсы из Брюсселя, как ожидается, будут открыты для бронирования 17 сентября. Рейсы на летний сезон продлятся с начала апреля до конца октября, предоставляя путешественникам широкий период для организации весенних и летних поездок.

Раннее открытие бронирования свидетельствует о том, что люди переосмысливают планирование отпусков. Поскольку многие теперь предпочитают бронировать путешествия заранее, ранняя доступность рейсов дает больше возможностей для формирования поездок в соответствии с их потребностями. Вместо ожидания полного расписания осенью, пассажиры уже могут начать планировать свои летние путешествия, находясь еще в предыдущем туристическом сезоне. Это изменение также помогает избежать обычного стресса от решений в последнюю минуту и переполненных периодов бронирования.

"Мы видим, что клиенты хотят бронировать свои любимые направления все раньше. Именно поэтому мы уже делаем часть расписания рейсов на следующий год доступной." – Марсель де Нойер, генеральный директор Transavia

Среди городов, включенных в первый выпуск, — Валенсия и Лиссабон. Валенсия объединяет современные здания с зелеными общественными пространствами, включая Город искусств и наук и длинный парк, созданный на месте высохшего русла реки. Лиссабон известен своими видами с холмов и старомодными трамваями. Вблизи города Синтра предлагается исторические дворцы, окруженные лесом. Оба города дают путешественникам возможность совместить городскую жизнь с природой в одной короткой поездке.

Рейсы также будут осуществляться в Марракеш и Пизу. В Марракеше путешественники могут исследовать традиционные рынки в медине или посетить сад Мажорель, тихое место, известное своим ботаническим разнообразием. Пиза, кроме своей знаменитой башни, имеет узкие боковые улочки вдоль реки Арно и средневековые кварталы, такие как Борго Стретто. Ранний доступ к рейсам в эти места облегчает путешественникам планирование вокруг местных фестивалей, выставок или других событий, которые уже проходят во время их визита.

Пиза присоединяется к ранним летним маршрутам 2026 года. Источник: unsplash Пиза присоединяется к ранним летним маршрутам 2026 года. Источник: unsplash

Если вы планируете поездку на школьные каникулы или большое местное событие, то ранняя доступность рейсов значительно упрощает организацию. Это позволяет легче формировать планы путешествий в соответствии с реальными потребностями, будь то бронирование жилья или успевание на поезд без спешки через вокзал. То, что раньше было стандартной процедурой выпуска рейсов, теперь меняется, учитывая желание путешественников избегать неожиданностей и иметь больше контроля над тем, как разворачивается их путешествие.