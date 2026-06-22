Трамп задал Москве вопрос, на который у нее нет удобного ответа

Прежде, чем перейти к первому в истории визиту президента Гондураса в Киев, надо взглянуть, что предшествовало ему и без чего он прошёл бы без требования Зеленского о демонтаже армейских ретрансляторов в Беларуси у границы с Украиной.

Лукашенко 15 июня в Минске принимал Лаврова, а 17 июня в Брянской области в 50-60 км от линии фронта произошёл подрыв дрона рядом с автобусом, везшим в Геленджик на отдых детскую футбольную команду из беларуского города Речица. В автобусе было 28 детей и 16 взрослых, из которых одна женщина погибла на месте. Для других обошлось лишь травмами от осколков стекла.

Лукашенко явно упросил Лаврова обойтись в этой спецоперации с минимумом крови, чтобы избежать в Беларуси очевидных обвинений, зачем он отправил автобус с детьми вдоль линии фронта. Поэтому дрон был лёгким и взорвался рядом с автобусом, а не в нём. Автобус шёл через Почеп на Брянск – места, где взрывы бывают, но автомобили ездят спокойно и дроны ЗСУ там точно не охотятся за всем что движется. Хватает работы по сдерживанию вылазок рашистов рядом в Сумской области, где под обстрелы попадали Шостка, Глухов, Конотоп и сёла.

В Москве сходу стали радостно трубить об "укронацистах", убивающих беларуских детей. Имели две цели – "разогреть" беларусов на войну и попробовать добиться отмены Гаагским трибуналом ордера на арест "путина" за похищение детей в Украине. В Минске произошедшее комментировали осторожней, зная, что с 2023 г. в Гаагу поступают запросы об аналогичном ордере для "бацьки", но им хода не дают.

Через два дня информационную разработку Москвой этой спецоперации грубо поломал Трамп руками Зеленского. У Трампа была своя многоходовая спецоперация. Находясь на саммите Семёрки с 15 по 17 июня, Трамп вышел подышать в поля и встретил Зеленского.

"Какая удача!" – воскликнул Трамп. Я давно хочу познакомить тебя с моим хорошим другом – Насри Хуаном Асфурой Заблой, президентом Гондураса. Он из застройщиков, но в отличие от меня, начинал госслужащим. Родился в семье эмигрантов-палестинцев в 1958 г. и никогда не был в Украине, как и предыдущие президенты Гондураса. Но очень хочет побывать. Денег и оружия у него не проси, их у него нет, но можешь пожаловаться ему на козни беларуского диктатора и этим мы испортим игру московитам с подталкиванием того к войне против Украины. Поэтому не зависай в полях Рамштайна и будь в Киеве 19 июня, мой друг уже собирается.

Трамп ничуть не преувеличивал, когда называл президента Гондураса своим хорошим другом. В ноябре 2025 г. Насри Хуан, представляющий Национальную партию, последние дни всеобщих выборов провёл не в Гондурасе, а в Вашингтоне, где фотографировался с Трампом. Его за это упрекали, но победителей не судят. Победил он с 40% голосов, но есть мнение, часть их переписали ему от Сальвадора Насраллы, потомка ливанца и чилийки, кандидата от Либеральной партии. Обе эти партии не хотели победы партии "Свободы и перестройки", которая в 2021-2025 г. была правящей. В Вашингтоне этого тоже не хотели, так как эта партия де-факто разорвала отношения с Израилем из-за войны в Газе. Поэтому Трамп открыто говорил, если в Гондурасе не проголосуют за Насри Хуана, то пусть на финансовую помощь от США не рассчитывают.

Выборы в Гондурасе называют всеобщими, так как в один день выбирают не только президента, но также 128 депутатов парламента и 128 их заместителей, 298 мэров и их 298 замов, 20 депутатов и их замов в Центральноамериканский парламент и ещё 2 168 членов местных советов. Поэтому все эти выборы проходят в один тур. Замов выбирают сразу, на тот случай, если кто умрёт, то не надо будет тратиться на довыборы.

Ещё до инаугурации Насри Хуан посетил 18 января 2026 г. Израиль и пообещал, что сразу после неё 27 января восстановит дипотношения. Теперь Рубио и Трамп решили – можно сделать красивую картинку – гондурасский палестинец и украинский еврей жмут друг другу руки в Киев и послать её Нетаньяху с ясным намёком "Давай, заканчивай". При этом их рукопожатие запланировали на 19 июня – на день, в который, как объявили будет и торжественное подписание меморандума о мире Трампом и Пезешкианом в Швейцарии.

Рукопожатие в Киеве прошло по плану, но Трамп и Пезешкиан меморандум подписали досрочно 17 июня и дистанционно. Похоже, Трампу сообщили, в Швейцарию лучше не ехать, так как спецслужбы Израиля или Москвы могут устроить взрыв, чтобы его сорвать. В итоге даже Вэнс и Арагчи прилетели в Швейцарию только 21 июня, чтобы начать переговоры.

Следует обратить внимание и на другое интересное совпадение дат – начало процесса похорон Али Хаменеи назначено на 4 июля – День независимости США. Это не тонкий иранский юмор, а взаимная гарантия – мы не взрываем ничего на праздновании 250-лет США, вы ничего не взрываете во время похорон у нас. Так что, если на похоронах с 4 по 9 июля будут взрывы и теракты, то это Нетаньяху или "путин", обиженный, что союзник уходит к США, и торговую блокаду ему, как Армении, не объявишь.

Так как в эти комбинации Госдепа неожиданно влезли московиты со своей операцией по "разогреванию" беларусов на войну детьми из автобуса, то Трамп и Руби обратились к Зеленскому – давай "разогреем" их по полной программе. В результате Зеленский стал 19 июня жаловаться Насри Хуану, доброму католику, получившему во время выборов 2021 г. прозвище "Папа на заказ", на подлого "бацьку" и потребовал демонтажа ретрансляторов в Беларуси вдоль границы с Украиной, чтобы не наводили ракеты и дроны рашистов.

Насри Хуан ответил, "бацька" поступает не по-христиански, и ты будешь прав, если снесёшь их. Говорю тебе это не только как католик, но и как палестинец, и как президент Гондураса. От имени Гондураса разрешаю сносить в Беларуси всё, что сочтёшь нужным.

На следующий день Зеленский всё это вечером повторил специально для тех, кто мог в Беларуси вчера его не услышать. Де-факто Трамп задал кремлёвцам простой вопрос, ваши действия, если Украина ударит дронами по четырём этим чёртовым ретрансляторам? Это быстрее "разогреет" беларусов, чем ваши операции под чужим флагом с убийством их детей. Попробуем, или как? Если согласны, то после этого точно не надейтесь, что США вернутся за стол переговоров как посредник.

Кремлёвцы, обычно очень находчивые, на этот раз не нашли, что ответить. Лукашенко тоже молчит и прикидывает – это удобный повод напроситься на переговоры с Украиной и Евротройкой об "архитектуре безопасности". Нельзя упускать, но надо сказать россиянам, пусть дадут миллиард на перенос ретрансляторов в другие локации, иначе я попрошу на это денег у НАТО. "Архитектура" требует расходов.