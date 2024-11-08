Трамп требует показать ему карту России будущего

В Москве с 4 ноября в ожидании финала голосования в США усиленно искали будущее для некой "россии", отличающейся от РФ. Поиски прекратили 6 ноября, когда из США в РФ прилетели две неприятные неожиданности.

Искать будущее начали в "День народного единства" на территории бывшей Выставки достижений народного хозяйства. Кремлёвцы назвали это международным симпозиумом "Создавая будущее". Тупо скопировали сентябрьскую Генассамблею ООН с её саммитом Будущего и "Пактом будущего", подписание которого РФ пыталась сорвать.

Открывал эти поиски будущего в Москве киндер-сюрприз Сергей кириенко, выступив первым на панели "Философия будущего". Кириенко призвал присутствующих найти будущее для расеи и побыстрей. Присутствовали на симпозиуме писатели-фантасты и учёные-футурологи в количестве около 6 тыс. человек из 101 государства, включая США и Эфиопию. В пресс-релизе было заявлено, что кроме них присутствуют и "представители органов власти" из иностранных держав. Чисто российская традиция – собрание не может считаться учёным, если не нём нет хотя бы одного госчиновника.

Проходил симпозиум в новом выставочном комплексе "расея", экспозицию в котором соорудили ради него. Объявлено, что экспозиция будет постоянной. "Прекрасную расею будущего" музеефицировали и мумифицировали. У будущего теперь есть свой мавзолей, а прошлое хранится в мавзолее Ленина. К симпозиуму дистанционно обратился "путин" и призвал "заглянуть за горизонт". Как всё у них символичненько.

Симпозиум прекратил поиски будущего для РФ 6 ноября, а его организаторов вернули в настоящее в этом день результаты выборов в США и привет от Байдена и Украины. Но "путин" на Валдае 7 ноября ещё пытался по инерции заочно спорить с Френсисом Фукуямой об истории.

Привет прилетел в виде дронов на Каспийское море, повредивших два малых ракетных катера "Дагестан" и "Татарстан". Дроны были украинскими, наводка – от спутников США. Электроника в дронах из стран глобального Юга, известных своим производством чипом. В итоге Дагестан и Татарстан вышли если не из РФ, то из состава Каспийской флотилии.

Вельми сомнительно, что прилёт на Каспий случайно совпал с оглашением результатов выборов в США. Просто Байден намекнул кремлёвцам, что он тигр, а не какая-то утка, и не надо пытаться это проверить. Лучше продолжайте искать будущее, а ещё лучше думать, как вам выбираться из настоящего. Заодно кремлёвцам дали и домашнее задание: узнать, что сделают в Украине с теми деньгами и оружием, которые Демпартия выдаст до конца года, чтобы они в США попали к дружественным ей фирмам из оборонки, а не достались республиканцам. Байден долго денежки копил, а теперь предлагает шести менеджерам в Киеве потратить их с умом, пока не нарисовались ревизоры типа Виктории Спартц, а вся мировая демократия не потребовала от них выборов.

Прилёт на Каспий – простительная кремлёвцам неожиданность, но непростительно, что они проворонили победу Трампа и республиканцев в Конгрессе. Могли бы открыть свои же учебники по конспирологии и прочесть: в 2020 г. истеблишмент обеих партий решил – Трамп идёт в бан, но в 2024 г. президентом станет республиканец. Разумеется, если будет прикладывать к этому минимальные усилия. Если не будете, то сами виноваты.

По плану у нас президент – смуглая женщина средних лет. Республиканцы наметили Никки Хейли, но убедились, что проще использовать синергию Трампа, так как не факт, что Хейли обойдёт Харрис по числу зрительских симпатий. Демократы тогда разведут руками и скажут, это ваша недоработка, не могли же мы призывать голосовать за Хейли.

В итоге сложилась пара Харрис – Трамп, поскольку Байден физически не потянул бы предвыборный марафон митингов и получалась бы скучная дуэль двух белых мужчин почтенного возраста вместо женского бокса. По Тик-Току такое не покажешь, а исход дуэли в пользу Трампа был предопределён. Демократы сделали правильный выбор с Харрис, но давали понять республиканцам, они сами виноваты, что не смогли обуздать Трампа и выставить Хейли. Однако, обещали, что слово сдержат, и если Трамп пройдёт, то так тому и быть.

"Путин" во Владивостоке сказал, что он за Харрис. Это было как фото с Медведчуком в 2019 г., из-за чего на парламентских выборах в Украине пролетал старый Оппоблок вокруг Новинского и прошла новая Оппоплатформа Рабиновича с Медведчуком. В кремле делали ставку на Демпартию, и полагали, что она не сдержит слово, и не допустит Трампа, а тот начнёт гражданскую войну или большую бузу. Кремлёвцы смотрели на партию Байдена как на испорченную демократией версию самих себя, и ждали, что она буде цепляться за власть любой ценой. Джентльменское соглашение 2020 г. её с республиканцами считали пустым обещанием.

Но всё оказалось не так, как пишут в учебниках по конспирологии и политтехнологиям. Трамп выглядел неформалом, восставшим против бюрократии, а расчёт что дамы массово проголосуют за Харрис лишь потому, что она женщина, не оправдал ожиданий и свёлся к нулю. За Харрис голосовало на 10% женщин больше, чем за Трампа, но за него голосовало на 10% больше мужчин, чем за неё. В результате эффект был нулевым. То, что демократы намерены сдержать обещание 2020 г. стало ясно, когда Байден назвал Трампа сборщиком мусора, а газеты Демпартии, доминировавшие в медиапространстве, стали дружно писать с ноября о неизбежной победе Харрис. Это был замечательный способ вытолкать к урнам сторонников республиканцев. Случайно или сознательно часть менеджмента Демпартии подыгрывала республиканцам. В итоге явка оказалась ниже, чем в 2020 г., а гражданские войны не начинают при падающей явке на выборы, даже если 20 губернаторов обещают направить Нацгвардию в Вашингтон.

В результате кремлёвцы оказались в мусорной корзине со своей идеей гражданской войны в США, с полным Трампом в Конгрессе и приветом от Байдена на Каспийском море. Не хватает только картинки: Байден с коктейлем в шезлонге на пляже в Махачкале признаёт суверенитет и независимость Дагестана.

Теперь будущее РФ будет рисовать Трамп и Республиканская партия, а кремлёвцы не пригласили её на свой симпозиум о будущем расеи. С 7 ноября кремлёвцы поняли, что сделали серию ошибок как до 6 ноября, так и 6 ноября, когда заявили, "путин" не будет поздравлять Трампа. Отказ поздравить означает отказ разговаривать с администрацией Трампа и вести с ней переговоры о будущем РФ.

Более дебильным было только заявление лаврова 31 октября, что РФ скоро подпишет такой же "стратегический договор" с Ираном, как и с КНДР. Это "скоро" тянется уже два года, и не наступит никогда, поскольку Иран потребует, чтобы войска РФ в Сирии начали боевые действия против Израиля и с официальным объявлением войны. Если не войны, то специальной военной операции как против Украины. Иранские традиционалисты будут требовать от Москвы прилично объявить войну Израилю по всем канонам шариата, а не подменять священную войну говняненьким "сво". Иначе стратегический договор с ней не подпишут. Торговать с ней контрабандой они могут и без "стратегического договора". Так что, "скоро" лаврова – это никогда, особенно после избрания Трампа. Теперь Иран будет требовать от Москвы за подписание не только официальную войну с Израилем, но ещё и ядерную бомбу и войну с США.

Но в Москве не готовы начать такое глобальное "сво" и поэтому "путин" 7 ноября в своём клубе на Валдае включил заднюю – заявил, что поздравляет Трамп с победой и готов обсудить с ним будущее РФ на двустороннем симпозиуме.

Произошло это после того, как сенатор-республиканец Марко Рубино, которого прочат в главы Госдепартамента, выступил 6 ноября вечером на местном телеканале "Сегодня" во Флориде на фоне зелёных кустов, переживших два урагана. Интервью с Рубино на улице оказалось достаточно, чтобы в кремле всё перевернулось вверх дном. На следующий день "путин" собрал локальный симпозиум на Валдае, поздравил Трампа и заявил, что очень хочет обсудить с ним будущее РФ.

Рубино не сказал ничего сверхъестественного. Он лишь констатировал, что российско-украинская война зашла в тупик и даже назвал её "патовой". Пат – это термин из шахмат, который в данном контексте означает, что в текущий момент ни одна из сторон не может победить. Де-факто Рубино предложил кремлёвцам принести ему и Трампу карту РФ с её границами, чтобы всё изучить и обсудить. Это приглашение к двустороннему симпозиуму о будущем РФ, которое в кремле мгновенно приняли и готовятся рисовать свои хотелки.

Безусловно, Трамп крутой парень, но даже он не может начать мочить московитов в сортире, предварительно не поговорив с ними о будущем. Тем более, что ещё даже не заседала коллегия выборщиков, которая должна формализовать результаты голосования. Но команда Трампа не хочет терять время, и Рубино предлагает кремлёвцам передать ему справку, что такое расея и зачем она напала на Украину. Американцы ведь ужасно тупые, как любил рассказывать Задорнов, и им надо всё разжёвывать. Поэтому Рубино требует исторические справки и карты, прежде чем начать полноценную беседу после 20 января.

В результате до конца января будет ситуация, когда все начнут обсуждать будущее РФ и способы прекратить российско-украинскую войну. Время очень удобное для любителей пошептаться в уголке в Омане, в Катаре или Объединённых арабских эмиратах. Поэтому уже исподволь начинается кампания – с Трампом для Украины всё пропало и нас сольют. Кампания, имеющая корни в Москве, где долго утверждали, что Трамп её агент со времён КГБ, но 6 ноября так расстроились, что даже отказались его поздравить. Поздравление на Валдае – это тоже не звонок из кремля домой Трампу. Возможно, у кремлёвцев просто нет номера телефона их "агента", а номер телефона Маска они случайно потеряли.

Можно не сомневаться, что кремлёвцы опять достанут карту РФ, начерченную ими в марте 2022 г. в Стамбуле, и будут везде показывать. Будут пытаться ещё что-то дорисовать, чтобы потом стереть. Закончится это международным симпозиумом о будущем РФ, но не с участием писателей-фантастов и футурологов с разных континентов как на симпозиуме кириенко. Из писателей-фантастов на нём будут лишь лавров и кириенко, а остальными участниками – иностранные "представители органов власти" и самого высокого уровня.