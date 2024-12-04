Диспозиция по войне

1. Большая часть украинского общества в душе живет формулой "Трамп придет – порядок наведет". Психология – такая штука, что хочется верить в чудо. Или мага, который "все порошает". На эту же формулу надеется и часть европейского истеблишмента, которая считает, что войну нужно заканчивать и вернуться к жизни, существовавшей до 24.02.22 года. Обе категории пользуются верой, а не обостряющимися реалиями.

Далее текст на языке оригинала

2. Російська воєнний паротяг набрав максимального ходу, але вже очевидно, що з нього почали випадати окремі деталі. Поки все ще не основні. Машина несеться на всіх парах і намагається встигнути до часу "Ч", щоб дотягнути до потрібної станції.

Як бачать ситуацію в Кремлі, можна прочитати у свіжому інтервʼю "придворного олігарха" Малофєєва.

"Костянтин Малофєєв, російський олігарх, який перебуває під західними санкціями, заявив Financial Times, що президент Володимир Путін, швидше за все, відкине пропозицію мирного плану від нещодавно призначеного спеціального посланника Трампа з питань конфлікту Кіта Келлога.

"Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми приймаємо його, а потім кажемо йому, щоб він пішов до біса, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори", - сказав Малофєєв в інтерв'ю на розкішному курорті в Дубаї. "Щоб переговори були конструктивними, ми повинні говорити не про майбутнє України, а про майбутнє Європи і світу".

3. Українська сторона, схоже, хоче йти за своїм сценарієм. І навіть проговорює можливі президентські вибори у травні. В цю тему не хочу заглиблюватися, оскільки я поки що скептично до неї ставлюся - надто багато всього має скластися у пазл, надто багато є перешкод для того, щоб у лютому закінчилися воєнні дії.

4. У нової адміністрації Білого Дому досі не сформоване остаточне бачення зупинки війни в Україні. Так, саме зупинки, а не "плану перемоги України". Очевидно, треба прийняти, що цей план зупинки може виглядати ультимативно для нас, але чи спрацює він для Росії - ще питання (див.пункт 2).

5. За два тижні світ піде готуватися до Різдва. А, отже, в ці передсвяткові тижні працюватиме лише човникова дипломатія і лобісти, які організовуватимуть раути та різдвяні прийоми. Також це означатиме, що всі остаточні рішення (щодо геополітичних приорітетів) особисто Трамп перенесе на січень місяць, коли дедлайни почнуть палати синім полумʼям.

6. Світ знову на етапі повторення чергового кола, яке ми мали у грудні 2021-го. Перемовини Шольца з Путіним, можлива зустріч президентів Росії і США, взаємні обвинувачування і підняття ставок. Чи будуть винесені уроки з попереднього раунду - те ще питання. Бо з одного краю столу дійові особи в процесі змін (окрім, звісно, Путіна).

7. Нам треба навчитись жити і планувати, виходячи із найбільш невигідних сценаріїв, бо бажані сценарії реалізовувати легше. Негативні ж наразі очевидні. Це ще роки війни - 2025, 2026, 2027… В цих умовах доведеться переосмислювати роботу економіки, суспільного життя, державних інституцій. Бо треба буде елементарно вижити.

Оптимістичні думки у мене, звісно, теж є:) Але напишу про них окремо.