Трамп обиделся на Зеленского. Возможные последствия

Игра по американскому лезвию. И мы когда-то вступили в эту партию с рисковых позиций, что может стоить нам сейчас большую цену.

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Трамп пару годин назад вибухнув шаленою заявою вже в бік особисто Зеленського, звинувативши саме його у початку війни в Україні.

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна програна", – сказав Трамп.

Раніше таких прямих образливих ударів в бік Зеленського Трамп уникав, що ж стало причиною? Ймовірніше за все одкровення Зеленського про розмову із Трампом телефоном.

Трамп дуже болюче сприймає коментарі із згадуванням свого прізвища, які розходяться із передвиборчою стратегію та його медійно-політичним образом. Нагадаю, що це імідж потенціоного перемовника з Путіним, захисника, рятівника від Третьої світової і мирителя України з РФ.

А після того, як Зеленський сьогодні оприлюднив закриті деталі розмови із Трампом, де український Президент ставив питання "або ядерна зброя, або членство України в НАТО" і Трамп оцінив аргументи як справедливі, на яку реакцію кандидата від республіканців можна було розраховувати?

Той вирішив нанести дошкульний удар помсти по егоїзму Зеленського. І цю цитату Трампа зараз рознесуть всі світові медіа. Якщо б лише російські, а так абсолютно всі ключові ЗМІ.

Навіщо тоді Зеленський дозволив собі згадування Трампа в невигідному для нього плані, адже раціональна логіка диктує бути обережним і акуратним напередодні результату виборів? Навіщо цей ризик?

Це вже другий раз Зеленський йде на публічне підсвічування слів Трампа, яке викликає у нього лють. Перший раз він це зробив у інтерв'ю CNN напередодні візиту в США, заявивши, що Трамп сказав, що буде "дуже підтримувати Україну" та пообіцяв "робити все, щоб посилити Україну".

Зеленський своїми гучними заявами змушує представляти Трампа не як "мирового суддю", що повинен уберегти світ від трансформації російсько-української війни у глобальну, а як насправді друга України, а, значить, прихованого прихильника продовжувача війни. Трамп оцінює це як технологію проти своєї кампанії.

Ймовірніше за все, Зеленський це робить з метою акуратного підігрування Гарріс і Байдену. Інше пояснення в голову не приходить. Як варіант, це така тонка стратегія обставляння українськими прапорцями майбутньої реальної (а не передвиборчої) позиції Трампа в українському напрямку.