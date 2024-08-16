Трамп не изменился: до сих пор считает, что судьба Украины может решаться без нее

Интервью бывшего президента Соединенных Штатов и кандидата от республиканцев на должность главы американского государства Дональда Трампа экстравагантному миллиардеру Илону Маску снова продемонстрировало, что Трамп остается в собственном видении того, как должна закончиться российско-украинская война и почему эта война вообще началась.

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Трамп дорікнув чинному президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену за те, що причиною війни нібито стали слова Байдена про те, що Україна може стати країною НАТО. Але варто нагадати, що питання євроатлантичної перспективи України ніколи не ставилося під сумнів і тоді, коли Дональд Трамп обіймав посаду президента США.

Таким чином президент Байден лише підтвердив те, що було відомо і без його коментарів. Вважати, що Путін вирішив напасти на Україну саме тому, що Україна хотіла приєднатися до НАТО, також безглуздо, адже є очевидним той факт, що російський президент використовував тему євроатлантичної інтеграції України, як привід для того, щоб знищити сусідню державу та приєднати її територію до власної.

Ну, і, звичайно, в такій ситуації знову повстає питання — а як Трамп бажає домовлятися із Путіним про закінчення війни? Чи не вважає він нейтралітет України і її демілітаризацію необхідною умовою для того, щоб Путін припинив свої агресивні дії проти нашої держави?

Трампу можуть писати плани щодо миру через силу, як це зробив колишній державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео, із Трампом може розмовляти український президент Володимир Зеленський, але ми бачимо, що всі ці розмови й плани не змінюють власного бачення Трампом того, як має закінчитися війна Росії з Україною. Колишній американський президент впевнений, що головним інструментом для закінчення цієї війни є його розмова із президентом Росії Володимиром Путіним, з яким, як підкреслив Трамп у розмові із Маском, відомим своїми майже неприхованими симпатіями до російського диктатора, вони й раніше непогано ладнали.

Те, що Трампу із Путіним під час його перебування на посаді президента Сполучених Штатів реально не вдалося домовитися ні про що, здається, не бентежить колишнього американського президента. Він впевнений, що якщо стане президентом Сполучених Штатів, то домовиться із Путіним на прийнятних умовах.

Тільки питання найголовніше — прийнятних для кого? Для себе, для Путіна, чи все ж таки для України?

З розмови Трампа з Маском можна зробити досить простий висновок, що Україна якраз колишнього американського президента не дуже бентежить.

Зеленський його ні в чому не переконав, а от те, що Україна не зможе надалі воювати з Росією, це вже для Трампа майже переконання: він розповідав, що Україні не вистачає чоловіків для цієї війни, й разом із цим підкреслював, що Україна має використовувати або ж занадто молодих, або ж занадто старих військовослужбовців.

Звідки Трамп взяв таку інформацію? Дуже хороше питання, тому що ніяких занадто молодих військовослужбовців у силах оборони України, як відомо, немає. Однак очевидно, що Трамп працює з тією інформацією, яка йому подобається.

Колишній американський президент, як і його прихильники, відомий своєю чудернацькою картиною світу, яка не пов'язана із реальністю, але пов'язана із баченням цієї реальності. І, можливо, саме в цьому політичний успіх Дональда Трампа серед тих, хто продовжує його підтримувати, попри штурм Капітолія і звинувачення у злочинах, які зараз заслуховуються в американських судах.

З цього інтерв'ю можна зробити кілька досить простих висновків.

Перший. Позиція колишнього американського президента щодо закінчення війни в Україні так і не змінилося. Трамп впевнений, що ключем до закінчення цієї війни мають стати його власні перемовини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, що питання майбутнього України має бути вирішене без України. Бачення Трампом світу — це домовленості керівників провідних держав світу, а от керівники інших, менших держав, мають просто погоджуватися із тими рішеннями, які будуть ухвалені на цих самітах.

Другий. Усі плани, які пропонують Трампу, абсолютно не переконують колишнього американського президента, який звик не звертати уваги на поради своїх радників тоді, коли вони не відповідають його власному баченню світу. І тому не потрібно жити в ілюзіях і вважати, що публікація того чи іншого сприятливого для України плану закінчення війни, який буде написаний кимось з провідних республіканців, якось позначається на позиціях Дональда Трампа.

Республіканці не можуть вплинути на експрезидента, який, фактично, приватизував цю історичну партію Сполучених Штатів і нав'язав їй власний порядок денний, відмінний від тих традиційних цінностей, якими керувалася Республіканська партія. Ми можемо чітко говорити, що американські республіканці під впливом Трампа перейшли з правих на ультраправі політичні позиції.

Це дається взнаки на всій діяльності Республіканської партії та й на поглядах колишнього американського президента, а також його віцепрезидента Джей Ді Венса, відомого своїми відвертими антиукраїнськими висловлюваннями та поглядами. Причому, на відміну від Трампа, Венс буквально хизується цими поглядами й висловлюваннями, і робить антиукраїнську риторику частиною своєї передвиборчої кампанії.

Третій. Трамп абсолютно впевнений у нездатності України продовжувати війну з Росією, і вважає, що будь-яка домовленість із Путіним, навіть така, яка буде враховувати побажання колишнього американського президента і чинного президента Російської Федерації, будуть порятунком України. Будь-який результат перемовин із російським диктатором Дональд Трамп буде видавати за свою велику зовнішньополітичну перемогу, навіть якщо це не буде відповідати дійсності. Згадаємо про те, як Трамп коментував власне політичне фіаско, коли він не досяг жодних домовленостей із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, і не зміг зупинити ядерну програму очільника КНДР.

Четвертий. Перемога Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах може стати серйозною проблемою для України з погляду як допомоги США, їхнього бачення російсько-української війни, так і з погляду ролі Сполучених штатів у НАТО й у стосунках з європейськими державами.

І п'ятий. залишається тільки сподіватися, що президентські вибори у Сполучених Штатах закінчаться поразкою Дональда Трампа і його остаточним зникненням з політичної сцени Америки. Однак, знаючи силу Трампа як бійця, його харизму, його готовність боротися за владу, вважати, що Трамп приречений на поразку я б не став. У колишнього американського президента є всі шанси перемогти на виборах президента Сполучених Штатів, а у світу — зазнати одної з найбільших криз у своїй історії внаслідок цієї перемоги. І Україна, і російсько-українська війна, поза сумнівами, будуть частиною цієї кризи.