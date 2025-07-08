Не успели "рыбки гуппи" всласть оттоптаться на Трампе и Пите Хегсете за ревизию на складах Пентагона и объявленную приостановку зенитных ракет Украине, как подкинули новый "корм" – Трамп намекнул, что "путин" не настоящий, а Маск объявил о создании новой партии. После такого у "рыбок гуппи" не осталось сил отреагировать на интервью Такера Карлсона с Мосудом Пезешкианом по видеосвязи 7 июля. Хорошо ещё, что Трамп прекратил рекламировать Гренландию, но это не навсегда.

Как и следовало ожидать, в США тоже набросились на Хегсета. Межпартийную борьбу сменила аппаратная солидарность, так как немалой части республиканцев новый глава Пентагона изначально не нравился, и возможно, больше, чем демократам.

В результате общественность США вспомнила, что на планете кроме Израиля есть ещё и Украина, которая четвёртый год из дня в день отражает агрессию РФ ракетами, которые ей выписал Байден. Вспомнила и задалась вопросом, как долго это будет продолжаться?

Байден не говорил, когда победит Украина, и лишь обещал давать оружие так долго, как потребуется. То есть, до конца своего президентства и конца бюджета, утверждённого им. Срок его президентства истёк полгода назад, а срок госбюджета истечёт 1 октября.

Даже Трамп, имея большинство в Конгрессе, не может сократить расходы на медицину в текущем бюджете, и купить на эти деньги ещё оружия Украине. Теоретически может, но не сделает, так как "прогрессистское" крыло Демпартии обвинит его и республиканцев в том, что они покусились на святое – на медкарту Обамы и служат интересам ВПК, а не простых американцев.

Поэтому Хегсет сделал обратное – заявил о приостановке отправки ракет. Поскольку Демпартия не может ругать Трампа только за сокращение госаппарата и по гендерной линии, то она охотно ухватилась за обновлённую тему российско-украинской войны и набросилась на Хегсета и Трампа. Пусть теперь она попробует что-то возразить, когда республиканцы предложат через два месяца увеличить в новом госбюджете расходы на военную помощь Украине и прямо с октября без проволочек. Зная Демпартию, можно ожидать, она придумает их, как это было с бюджетом на 2024 г.

Республиканцы потребуют увеличить военные расходы, так как миротворчество Трампа заходит в тупик из-за самоуверенности кремлёвцев, ответивших на его телефонный звонок 3 июля демонстративно рекордными бомбардировками городов Украины. Это неуважение не только к Трампу, но и ко всем в США. За это в США тоже ухватились все. Тем самым команда Трамп обернула самоуверенность московитов на пользу себе и Украине.

Но даже их самоуверенность имеет предел, и они воздерживаются от ракетных ударов по энергетике Украины, опасаясь, что тогда партия Трампа достанет все сабли из ножен, невзирая на Демпартию. В том числе и ту, которую точат сенаторы Грэм и Блюменталь, а Трамп уверенно скажет, что "путин" не настоящий, а расею придумал в 1721 г. царь Петр I и его подлинность тоже под сомнением. Демпартия, судя по подписям её сенаторов под законом о 500% пошлинах, будет вынуждена тоже участвовать в процессе.

Трамп логично начал переговоры с кремлёвцами с воспоминаний о прошлом, сделав им комплимент про вторую мировую войну и с редкоземельных металлов и газа, как делового предложения на будущее. Это древний метод, пытаться договориться перед битвой, чтобы избежать её. "Рыбкам гуппи" следует больше времени уделять истории, чем цвету волос президента США.

Но так как договориться пока не получается, то партии Трампа придётся ближе к осени доставать и пробовать по очереди разные сабли. Не удаётся из всё той же самоуверенности и имперской наглости кремля. Кремлёвцам не хватает ума, чтобы предложить Банковой нечто для сохранения ей лица при подписании Стамбула-2, или они настроились на два-три других варианта.

Самый простой – выставить Украине ещё десяток новых условий в своём меморандуме, и затем начать их обнулять одно за другим по мере того, как в Белом доме будут доставать сабли. Более сложный – спровоцировать новые войны по образцу израильско-иранской и, если не трансформировать их в глобальную войну, то отвлечь внимание США и добиться каких-то уступок.

Сложный вариант не нов. Относительно новое в нём – это нападение силовиков РФ на азербайджанцев в Екатеринбурге и убийство двоих из них. Убийство было плановым, так как Москва хотела вызвать конфликт с Азербайджаном, чтобы показать партии военного реванша в Армении, что та вместе с РФ может переписать историю. С этой же целью РФ увеличивает число своих военных на базе в армянском Гюмри. От партии реванша Москва требует лишь устранить ненавистное ей правительство Пашиняна и обещает за это создать Великую Армению когда-нибудь потом.

После исторического визита Пашиняна в Анкару 20 июня стало очевидно – Армения, Азербайджан и Турция находятся в шаге от заключения мирных договоров. В Москве с этим может быть и смирились, сцепив зубы, но кому-то в кремле пришла в голову мысль использовать "карту" Великой Армении в игре против США на полях войны с Украиной. Кремлёвцы активировали эту "карту" в Екатеринбурге и будут очень довольный собой, если до ноября устроят большую перестрелку между Арменией и Азербайджаном.

Насколько всё пропало из-за Трампа, как утверждают "рыбки гуппи", можно судить по сообщению в британских СМИ, появившемуся с 23 июня о том, что в Германии и Италии банковские организации и отдельные политики подняли тему вывоза их золотых резервов из США. Сторонники этой идеи уверяют, Трамп может их конфисковать. Фантастика, если вспомнить эпопею с замораживанием денег РФ в США и Европе. Но если фантастику кто-то пишет, то должен быть какой-то интерес.

Можно увидеть в этом интриги против Трампа, операцию РФ против Атлантического сообщества, происки Пекина и лондонского Сити, и даже предвестие финансового кризиса в мире и экономического коллапса в США, как делают некоторые экономисты. Но прежде стоит учесть три момента.

Первый, золотые запасы Германии и Италии хранились со времён "холодной войны" в США из-за угрозы советского вторжения. Второй, де Голль вывез золото Франции из США в целях собственного пиара. Третий, США этим золотом не пользуются и взаймы под него не берут. Это ситуация как с арендой ячейки в банке для хранения каких-нибудь ценностей. Прекращение хранения в ней портрета бабушки или лампы Алладина, если их из ячейки забрать домой, не приведёт к банкротству этого банка и тем более, к мировому кризису. Если это не досужие разговоры, то значит, в Германии и Италии мало боятся РФ, падкой на чужое золото и унитазы.

Удивительно, но некоторые СМИ в РФ с этой недели начали продвигать тему, Украина готовит большое контрнаступление, и в качестве источников информации указывают пока на блогеров. Следующим источником будут российские военные аналитики в погонах и без них, а также отставные военные-иностранцы. Но наступлений без снарядов не бывает.

Поэтому можно рекомендовать "рыбкам гуппи" поразмыслить, как идею весны 2022 г. о правительстве национального единства трансформировали в министерство нацединства и что из этого вышло. Иначе Трамп опять украдёт из ставки план наступления, как полгода крал авторучки у Байдена, чтобы тот не мог подписать бюджет помощи Украине в одном пакете с Израилем и Тайванем, или отдельно от них.