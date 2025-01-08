Трамп начинает свою пиар-игру. Первой публичной ''жертвой'' становится перспектива Украины в НАТО

Фактически сейчас на поверхность будут возникать темы, которые были предметом косвенных контактов украинских, американских и российских представителей.

Называя обещание Байдена о вступлении Украины в НАТО ошибкой, Трамп фактически показывает, что готов пожертвовать первым козырем – украинским членством в Альянсе. И добавляет, что понимает "чувство России".

Досталось Байдену за то, что соглашение между Украиной и Россией не сложилось из-за позиции Байдена, что Украина должна стать членом Альянса.

Это вряд ли совпадает с реальностью, но Трампу важен контраст с Байденом и в ближайший год он будет подобно тысячи раз повторять.

А вот то, что тема НАТО для Украины фактически уже сейчас снимается с повестки дня, не достигнув даже обсуждения на прямых переговорах с РФ говорит только об одном - США готовы к "взрослому" торгу и посылают Путину жирный и щедрый сигнал о необходимости садиться за стол переговоров.