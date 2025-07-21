Трамп может обменять РФ на Тайвань и Украину

Идея – США надо оторвать РФ от КНР, продвигалась "хорошими русскими" из самых разных побуждений и стала популярной. Для её обоснования часто проводят параллель разрыва КНР с СССР и иногда называют это делом рук Киссинджера. Его великолепным манёвром. Но стоит взглянуть на это шире, а также на тему возможной встречи в Пекине в сентябре Трампа с "путиным", которая 18 июля появилась в "Таймс" и других изданиях.

Отсчёт советско-китайского разрыва принято вести от боёв на острове Даманский в марте 1969 г. как очевидного факта. Но при этом опускается то, что было до Даманского в ближней и дальней ретроспективе. Из этого возникает серия нестыковок и просто ошибок, и в итоге в контексте российско-украинской войны появляется совет Байдену и Трампу – оторвать РФ от КНР. Совет невыполнимый, поскольку РФ – это рыба-прилипала, которую от Китая уже надо не отрывать, а отдирать и ситуация совсем иная, чем в 1969 г.

Ошибка первая – ближняя ретроспектива. За полгода до боёв на Даманском в августе 1968 г. в Чехословакию вторглась полумиллионная армия СССР и трёх стран-участниц Варшавского блока – ГДР, Венгрии и Польши. Компартия Китая сразу осудила вторжение, в чём была не одинока в соцлагере. Румыния и Югославия тоже осудили, а Албания в знак протеста официально вышла из Варшавского блока. Впрочем, она и до этого уклонялась от участия в нём, а тут появилось удобное объяснение.

Уже после боёв за Даманский китайцы вновь осудили вторжение в Чехословакию и не где-нибудь, а в Москве на всемирном совещании коммунистических и рабочих партий, шедшем очень долго – 13 дней – с 5 по 17 июня 1969 г. Осудили капитально – обвинили СССР в гегемонизме и в социал-империализме. Китайцы и раньше называли советских коммунистов ревизионистами, а тогда это было очень страшное проклятие в субкультуре марксистов. Правда, порядком устаревшее, так как уже все успели стать ревизионистами.

Компартия Франции на такое не решилась, но её "боевой отряд" с острова Реюньона вблизи Мадагаскара не послушался Париж и присоединился к Пекину. Основная причина – среди коммунистов острова было много китайцев и людей от смешанных браков с ними. Итальянские и швейцарские коммунисты тоже осудили советское вторжение и указали на созвучность Пражской и Парижской "весны" 1968 г.

Естественно, что советские и российские историки до сих пор не указывают на то, что бои за Даманский были естественной реакцией китайцев на вторжение в Чехословакию и предпочитают искать "руку США", которая совратила китайских товарищей. Очевидное – китайцы поняли – сегодня Чехословакия, а завтра КНР – российскими историками типа мединского отметается сходу. В общем, надо было китайцам чаще читать труды Маркса и Ленина, тогда бы и Киссинджер оказался бессилен, и боёв на Даманском не было бы.

Ошибка вторая из дальней ретроспективы. Как только в 1953 г. умер Сталин, в связи с чем через пять месяцев в войне в Корее началось прекращение огня, длящееся до сих пор, то Мао потребовал от Хрущёва незамедлительно вывести из КНР советские войска. При чём не только те, которые вошли в 1950 г. в процессе Корейской войны, но и те, которые были в Китае с 1945 г. Заодно и передать железную дорогу в Манчжурии. Одним словом, собрать манатки и выметаться, как любит говорить лавров. В 1955 г. вывод войск СССР начался и в 1956 г. завершился.

Хрущёв готовил разоблачение культа Сталина и другие реформы, а потому война с Мао, которая поставила бы на уши всё мировое коммунистическое движение, ему была точно ни к чему. Международные "левые" были в эйфории от китайской "революции" 1949 г., а большинство троцкистов давно разоблачало Сталина, и их симпатии оказались бы явно не на стороне СССР в его войне с КНР. Тем более в ситуации, когда Хрущёв не был таким символом коммунизма для "левых" как Сталин.

Поэтому Хрущёв и КПСС не могли позволить в 1954-1955 гг. себе войну с китайскими товарищами, даже при условии, что спецслужбы СССР отыскали бы в Политбюро КПК достаточно тех, кто скажет: Мао ревизионист, агент США и Чан Кайши, а также ООН, которая и была официально стороной конфликта в Корее. Тем более в ситуации, когда Китаем в Совбезе ООН был Тайвань национал-демократов Чан Кайши, а не некая КНР, возникшее 5-7 лет назад благодаря оружию, взятому СССР со складов Квантунской армии.

Так что, китайский бунт против СССР начался гораздо раньше боёв на Даманском, и их можно назвать первой попыткой Пекина повлиять на политику в Европе. До 1978 г., когда пленум ЦК КПК объявил политику "реформ и открытости" Ден Сяопина было ещё 10 лет.

Горбачёв с "гласностью и перестройкой" был явно не большим оригиналом, а лишь шёл путём Ден Сяопина и КПК. Но для того, чтобы те смогли начать реформы, потребовалось, чтобы в 1976 г. умер Мао Цзэдун и открылось окно для новой ревизии марксизма. КПСС тоже потребовалась смерть Брежнева в 1982 г., чтобы через три года начать Перестройку с ускорением.

Поэтому неудивительно, что и путина второй год хранят в "холодильнике" на депозите у профессора Соловья на всякий случай, а британцы не готовят на него покушения как на Гитлера в 1944 г. по операции "Фоксли". Во-первых, путин не настоящий. Во-вторых, есть опыт с ликвидацией ими Гейдриха в 1942 г. за стремление окончательно решить в Чехии "еврейский вопрос". Гитлеровцы в отместку тогда расстреляли 5 тыс. чехов, а рашисты могут объявить ликвидацию "путина" основанием для демонстративного использования тактического ядерного оружия. С 2022 г. они регулярно кричат, если что, то нанесём один ядерный удар по Украине или по тем, кто ей помогает.

В деле перестройки у китайцев было неуставное преимущество перед их русскими товарищами – четыре маленьких звёздочки на флаге КНР, символизирующие рабочих, крестьян, городских самозанятых – ремесленников и торговцев, а также национальную буржуазию, соединённых и направляемых компартией. Компартию на флаге олицетворяет большая звезда, к которой и тянутся четыре маленькие. Очень символичненько, выходцы из всех классов хотят стать членами партии и госслужащими, поскольку так легче делать карьеру и вести бизнес. Особенно большой. Сталин не просто так говорил, что Мао как редиска – сверху красный, а внутри белый. В общем, больше, чем просто ревизионист. Но поэтому КПК до сих пор у власти, в отличие от КПСС.

Мао Цзэдун был не только скрытным ревизионистом, но ещё и китайцем. Поэтому не верил в сказки, которые китайцы рассказывают о себе. Территориально меньшая Япония, с многократно меньшим, чем у Китая мобилизационным ресурсом, имеющая также меньше природных ресурсов, в ХХ в. легко громила его военную машину, и попутно воевала ещё с США, Великобританией, Австралией и Новой Зеландией.

"Варвары" маньчжуры за 40 лет с 1644 по 1683 г. лихо завоевали Китай, изобретший порох, артиллерию, ракеты, бумагу и почти всё. Особенно, если поверить китайцам. Это было уже их второе завоевание Китая. Первое произошло в 907 г. под именем киданей и длилось до 1125 г. под названием империя Ляо, пока не пришёл Чингисхан.

Экономики монголов, маньчжуров и других "варваров", ранее захватывавших то, что называют по традиции Китаем, были меньше, чем его по ВВП и по другим показателям. Европейцы никогда не захватывали в Китае большие территории и даже не пытались. Они вели войны за "открытие" Китая, чтобы свободно торговать в нём, а не отнять пару тысяч километров.

Исключением была лишь "историческая россия", крайним крупным захватом которой стала де-факто оккупация Манчжурии после подавления восстания "боксёров" в 1901 г. Вторая и последняя российская оккупация – 1945 г., сменившая японскую. Неудивительно, что Мао Цзэдун с конца 1953 г. стал давить на Хрущёва с выводом войск СССР, а в 1968 г. примерил переворот в компартии Чехословакии к себе, и решил посмотреть на Даманском, сможет ли китайская армия отразить советское вторжение в случае чего. "Разведка боем" показала, что спорно, но политический результат был для Мао гораздо лучше – "Советы" его зауважали, а часть троцкистов окончательно перешла в маоизм.

В результате после 1968-1969 г. Китай де-факто сам отделился от СССР и США ничего не требовалось для этого изобретать и делать. Китайское восстание против гегемонии в соцлагере Москвы было объективным фактором и продуктом эволюции идей коммунизма. США оставалось лишь этим пользоваться и разумно поощрять. В результате КНР в 1971 г. сменила Республику Китай в Совбезе ООН. После инцидента на Даманском прошло всего три года.

Вопрос сквозь время, а что это дало, и не было ли ошибкой Киссинджера, занимавшего с 1969 по 1975 г. пост советника президента США по нацбезопасности, а в 1973-1977 г. главы Госдепа. Ден Сяопин реформы начал уже после его ухода, и в политическом смысле Киссинджер и Мао ушли вместе. Из Украины видится, что лучше бы в Совбезе оставался Тайвань.

КНР не надо было отрывать от СССР – она отваливалась сама. Другое дело РФ, которая приклеилась к КНР крепче, чем рыба-прилипало.

Похоже, что заявление Ван И – Китай не допустит поражения РФ, можно толковать и как то, что РФ – это исконная провинция Китая. Если не вся, то какая-то её часть, и Пекин с ней расставаться не намерен. Если это так, то перед Трампом открывается возможность попробовать обменять эту часть или всю РФ у Пекина на Тайвань и вывод войск рашистов из Украины.

Японское издание "Nikkey Asia" сообщило в конце июня, ссылаясь на свои источники, Трамп хочет до конца года посетить Китай с группой бизнесменов. По мнению издания, итогом поездки должно стать заключение большого финансового соглашения США с КНР. Если добавить к этому торговую войну между США и КНР, а также перспективу со 100-500% вторичными пошлинами для КНР за покупку нефти у РФ, то очевидно, что у Трампа есть весь джентльменский набор от кнута до пряника. Плюс доброе слово, на которые он не скупится.

Если Трамп сказал комплимент "путину" к 9 мая о роли СССР во второй мировой войне, то можно не сомневаться, произнесёт ко 2 сентября и для Си Цзиньпина. Тоже с ложкой дёгтя. Кремлёвцев от комплимента Трампа изрядно покоробило, поскольку он заявил, что СССР без США войну не выиграл бы. Си Цзиньпину он может напомнить, что это армия США освободила Тайвань и сбросила две атомные бомбы на Японию, и без всего этого Китай был бы сейчас провинцией Японии, а Тибет – отдельным государством. Может и намекнуть, что США в той войне помогали китайским национал-демократам, а не коммунистам. В добром слове Трампа для Си Цзиньпина может оказаться дёгтя не меньше, чем для "путина". Его доза будет прямо зависеть от готовности Си Цзиньпина к сделке по Тайваню и Украине.

Поэтому предположение, что Трамп с группой бизнесменом заявится в Пекин на 50-ый день, отпущенный им "путину", очень даже не лишено оснований. В Пекине он вместе с

Марком Рубио, Си Цзиньпином и Ван И будет в присутствии "путина" и половины всей кремлёвской рати обсуждать, как США и КНР обустроить расею. Если пригласят ещё и Каю Калласа с Урсулой фон дер Ляйен, то для китайцев это будет большой праздник. К тому же дамы оживят это сугубо мужское собрание. Приезд Макрона и короля Британии станет для китайцев вообще вишенкой на торте. Зеленский тоже хочет попасть туда, и вдруг вспомнил, что за столько лет исполнения обязанностей президента побывал везде, но не в Китае, и что очень хочет пожать руку Си Цзиньпину.

Большое или не очень большое закрытое собрание в Пекине на тему "Как обустроить расею, а заодно и ООН", выглядит логичным за несколько дней до открытия в Нью-Йорке юбилейной Генассамблеи ООН. В Пекине "высокие стороны" договорятся о правилах и стратегиях перед "битвой народов" в Нью-Йорке. Попутно проведут и дипломатическую "разведку боем", которая и так идёт., – лавров уже отослал Гутерришу свои соображения на тему, как переустроить ООН и её Совбез.