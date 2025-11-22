Трамп и Вэнс ответили на критику плана по 28 пунктам

Что имеем на этот момент. Трамп и Вэнс - сейчас активно вовлечены в переговоры с Украиной - ответили на критику плана из 28 пунктов:

Трамп, на вопрос журналистки: "Зеленскому этот план не нравится? Ему он должен понравиться. А если нет - что ж, думаю им просто надо воевать дальше. ... В какой-то момент ему придется что-то принять. Помните, в Овальном кабинете, не так давно я сказал, что у него нет карт? ... Много больших энергостанций подверглись атакам. Это мяко. Зеленский должен будет одобрить это.

Джей Ди Вэнс использовал другие слова. Поздно в пятницу он написал:

"Любой план мира между Украиной и Россией должен: 1) Остановить убийства, сохраняя суверенитет Украины; 2) Быть приемлемым как для России, так и для Украины; просто дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, победа вот-вот наступит. Мир не получат дипломаты-неудачники или политики, живущие в мире фантазий.

Похоже, Венс написал ответный твит на критику, которой в Вашингтоне сегодня было много. Несмотря на то, что основными темами в медиа стали панибратская встреча Трампа и Мамдани и отставка MAGA-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, мирный план Белого дома вызвал заметное сопротивление среди республиканцев и демократов в Конгрессе.

Сенатор Митч Макконнелл, бывший лидер республиканцев в Сенате: "Путин провел весь год, пытаясь выставить президента Трампа дураком. Если чиновники администрации больше озабочены тем, чтобы задобрить Путина, чем обеспечить реальный мир, тогда президенту стоит найти новых советников."

Сенатор Роджер Викер, глава комитета вооруженных сил Сената: "Так называемый "мирный план" имеет серьезные проблемы, и я очень скептически отношусь к тому, что он принесет мир. Украину нельзя заставлять отдавать свои земли одному из самых ожесточенных военных преступников в мире - Путину. вознаграждать его преступное поведение или подрывать безопасность США или союзников".

Сенатор Джин Шагин, сопредседатель комитета иностранных дел Сената: "Это соглашение о капитуляции не подходит ни Америке, ни Европе, ни Украине. Она написана Путиным и выгодна только ему".

Реакция была не только словесной. Республиканец Брайан Фицпатрик начал процесс, чтобы вынести на голосование санкции против России в обход спикера Палаты представителей. Автор законопроекта в Сенате Линдси Грэм публично приветствовал такой шаг. Хотя воплощение инициативы будет все равно зависеть от Трампа, это дополнительное давление на администрацию от Конгресса. И как показал пример файлов Эпштейна, иногда это может иметь результат.

Razom for Ukraine и другие украинские организации в США обратились в Конгресс и лидеры мнений с четким призывом: публично и частно требовать, чтобы любое соглашение содержало непоколебимые гарантии безопасности для Украины, а Белый дом учитывал волю украинского общества.

В течение выходных в разных городах США планируется провести демонстрации в поддержку Украины. Следующая неделя, так выглядит, тоже будет очень непростой.