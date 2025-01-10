Трамп и Маск обвинили в пожарах в Лос-Анджелесе… Украину. Кто виноват на самом деле?

Лос-Анджелес пылает, горят имения знаменитостей (в частности, в элитном районе, до которого добрался огонь, живут Бен Аффлек, Дженнифер Лав Гьюитт, Дженнифер Энистон, Том Генкс, Пэрис Гилтон, Адам Броди, Энтони Хопкинс, Брэдли Купер, /Люк Скайуокер, Майли Сайрус, Уилл Смит, Майкл Киток, Стивен Спилберг, Джейми Ли Кертис, Леди Гага, Ким Кардашьян-Вест и Канье наняли частную команду пожарных, чтобы спасти свой особняк), эвакуировано имение Камалы Гаррис...

Огонь бушует третьи сутки, уничтожены 1300 домов. Более 100 тысяч человек получили приказ об эвакуации. Пожарные жалуются, что не возятся с огнем: гидранты пересыхают, ветры не позволяют привлекать вертолеты.

Сын Трампа и Маск обвинили в лесных пожарах в Лос-Анджелесе Украины. В соцсети X Трамп-младший заявил, что пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала "многие свои запасы" Украине, а сегодня не может обуздать стихию в своей непосредственной зоне ответственности. Маск репостнул этот твит: "Гидранты не наполняли. Они сократили $17 млн из пожарного бюджета. Они отправили запасы в Украину…".

Сам Трамп публично обвинил в стихийном бедствии Байдена и местного губернатора Ньюсома. "Пусть это послужит и будет символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления дуэта Байдена/Ньюсома. 20 января должно наступить как можно скорее".

Но есть другая сторона ситуации. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс (первая женщина-мэр ЛА, избранная в декабре 2022 года) действительно, как отметил Маск, серьезно сократила финансирование пожарного департамента буквально за месяц до этого пожара – средства перенаправили на бездомных.

Ну и вообще неполиткорректный момент: Лос-Анджелес уволил предыдущего, профессионального шефа пожарного департамента Ральфа Терразаса ("первый латинос-шеф пожарных") с опытом в профессии в 39 лет по требованию женщин-пожарных (составляют 3,5% от общего состава в 3300). тех, кто принял присягу; "неспособность начальника решить проблему распространенной расистской и сексистской культуры в отделе".

Ему на замену в марте 2022 года была назначена открытая лесбиянка Кристин Кроули, которая заявила своими главными целями в должности "полностью предаваться содействию разнообразной, справедливой и инклюзивной культуры в LAFD".

Местные жители констатируют, что под руководством "разнообразного и инклюзивного" шефа Кроули (не осилившего отстоять почти $18 млн финансирования для своей службы) в Лос-Анджелесе не заполнили водохранилища, не расчистили кустарники, не обеспечили надлежащие полосы обжига, , а спустили ее в море. То есть, к нынешним огромным стихийным пожарам департамент подошел с минимальными ресурсами и подготовкой.

Разумеется, сейчас к инициативам Meta и McDonald's по отмене всех гендерно-разнообразно-инклюзивных инструкций последних лет присоединятся многие другие структуры, в том числе подразделения местной власти. Кроули, очевидно, уволят. И следующего шефа пожарных будут выбирать по другим, не разнообразным инклюзивным критериям. Мэр Басс, возможно, досидит еще два года до конца срока, а может и нет. Есть шанс, что она надолго останется не только первой, но единственной мэром ЛА после такого эпик-фейла.

Очевидно, что рано или поздно это случилось: государство и общество должны столкнуться со страшными и дорогостоящими последствиями безосновательной замены профессиональных критериев отбора должностных лиц и вообще работников другими критериями. Безотносительно к содержанию тех "других" критериев (умение носить шпильки, рыжие волосы или лысина, пол претендента и его супругов, любовь к ярким аксессуарам, партийная принадлежность и т.д.).