Топ-9 отелей на юге Франции: от пляжных бутиков и исторических поместий до фантастических курортов на Французской Ривьере

Юг Франции подарит вам самый лучший отдых этим летом. Здесь есть все для идеального отпуска: идиллические побережья, преуспевающие города и маленькие красочные села среди оливковых рощ и скалистых гор. Эти места часто называют игровой площадкой для богатых, ведь роскошь царит на каждом шагу. От звездных сцен в Каннах до культового моста в Авиньоне, юг Франции имеет множество локаций, которые стоит увидеть, а хорошие отели станут частью вашего удивительного опыта. Вдохновляйтесь на следующий отпуск с нашим топом лучших отелей на юге Франции.

1. Domaine Amourella, Ламбеск, Лазурный берег

Отель состоит из нескольких люксов и отдельных вилл. Источник: Image Domaineamourella.com Отель состоит из нескольких люксов и отдельных вилл. Источник: Image Domaineamourella.com

Живописные отели на Французской Ривьере – не редкость на юге Франции, а скорее признанный факт. Domaine Amourella в городе Ламбеск, в сердце Прованса – одно из таких прекрасных приютов. Он расположен в нескольких минутах от побережья и идеально передает суть пребывания в этом регионе. Атмосфера спокойна, что соответствует эстетике Лазурного берега. Отель предлагает 4 шикарных люкса в главном доме, оборудованные собственными ванными комнатами, и четыре элегантных лоджи среди буколичного окружения с кухнями, частными джакузи и садами. Гостям каждое утро подают завтрак в формате шведского стола, после которого можно отдохнуть у двух бассейнов или отправиться на пешие прогулки по тропинкам поблизости. Главное преимущество отеля – его окружение: вокруг виноградники и оливковые рощи, так что вы можете в полной мере наслаждаться солнцем и, возможно, даже искупаться в природном бассейне.

2. Althoff Hotel Villa Belrose, Сен-Тропе

Роскошный стиль жизни Сен-Тропе давно известен во всем мире, и не зря. Здесь множество развлечений и шикарных локаций, чтобы наслаждаться на днях непрерывно, а невероятные виды залива создают идеальный фон. Это также объясняет отличный выбор отелей в этом знаменитом городе на юге Франции. Althoff Hotel Villa Belrose, расположенный на холмах Французской Ривьеры, предлагает опыт этой шикарной атмосферы. Отель находится в 5 минутах езды от центра города и уделяет большое внимание роскошным интерьерам, изысканной кухне ресторана Club l'Indochine и искреннему гостеприимству. Гости получат уникальный опыт благодаря подогреваемому бассейну и ресторану возле него, изысканному спа-центру и виду на Лазурный берег из террас. Отель располагает 40 номерами и люксами, каждый из которых тщательно и стильно оформлен. В номерах есть элегантные мраморные ванные комнаты и частные террасы с шезлонгами, откуда открываются виды на окружающий сосновый лес, сад и залив Сен-Тропе.

3. Hôtel Les Roches Blanches, Касси

Касси, что в 20 км к востоку от Марселя, уступает ему популярность, но является не менее прекрасным и тише. Местные знают его как рыбацкую деревню с уличными рынками по вторникам и пятницам. Но гораздо более известным Касси является благодаря производимым в окрестностях винам и прибрежным скалам, таким как Каланка де Пор Мию, чьи скалистые берега и гавани принадлежат к местным достопримечательностям. Один из лучших отелей этого региона на юге Франции, Hôtel Les Roches Blanches, открывает свои двери к этим феноменальным пейзажам. Но кроме них есть и другие причины остановиться здесь. Отель расположен в потрясающем старинном имении, как бы созданном для романтических уикендов. Номера сочетают роскошь, комфорт и элегантность с просторными частными террасами, которые выглядят на мыс Канай и Средиземное море. Отель предлагает 4 различных ресторана, ландшафтный бассейн с видом на побережье и роскошный Sisley Spa с 4 процедурными кабинетами, хамамом и зоной релаксации.

4. Hotel de La Plage, Биарриц

Ищете идеально расположенный оазис покоя в Биаррике? Остановитесь на пляжной гостинице прямо на набережной в центре города. В 2002 году Hôtel de La Plage завершил реконструкцию и превратился в модную современную бутик-отель, не потеряв своей легендарной идентичности. Отель имеет 20 номеров, некоторые из которых имеют вид на знаменитый пляж Port Vieux, создавая впечатление, что вы просыпаетесь уже на побережье. Начинайте утро с персонализированного завтрака или берите его на пикник на песке, а затем наслаждайтесь солнцем и волнами. Вечером посетите крышу отеля, который оживает благодаря изысканным коктейлям и тапасам, предлагая посетителям пейзажи на непревзойденные закаты и одну из самых красивых панорам Биаррица. Hôtel de La Plage – среди лучших отелей для любителей серфинга на юге Франции. Эстетика бутик-гостиницы прослеживается повсюду, создавая интерьеры, достойные Instagram. Номера оформлены в пастельных и светлых тонах, с эклектическим декором и оснащены частными ванными комнатами, кофемашиной эспрессо и телевизорами. Некоторые из них имеют частные балконы или патио.

5. Hôtel and Spa Les Mouettes, Аржеле-сюр-Мер

Бассейн, джакузи, завтраки и прекрасные виды на море привлекают отдыхающих в Les Mouettes. Источник: Image Hotel-lesmouettes.com Бассейн, джакузи, завтраки и прекрасные виды на море привлекают отдыхающих в Les Mouettes. Источник: Image Hotel-lesmouettes.com

Одно из лучших экологических предложений на юге Франции для любителей эко-отелей – Hôtel and Spa Les Mouettes на Вермиллионовом побережье. Отель предпочитает продукты местного производства, использует экологически чистые моющие средства, нанимает местный персонал и применяет энергосберегающие технологии для освещения и кондиционирования. Это отличный вариант для недорогого уикенда с живописными путешествиями. За 20 минут пешей прогулки по живописной прибрежной тропе вы доберетесь до бухт Портеус и прекрасного пляжа Le Racoux. Очаровательная деревня Ле-Рака и пляжи Аржеле-сюр-Мер – за 5 минут езды, а прекрасная деревня Коллиур – за пару километров. Отель предлагает широкий выбор номеров, люксов и студий с видом на сад, бассейн или море. К услугам гостей спа-центр с джакузи, гидромассажными душами, массажными кабинетами, процедурными комнатами и зоной отдыха. Бассейн на территории подогревается, а открытый джакузи предлагает великолепные виды на Средиземное море. Ресторана нет, но есть завтрак в формате шведского стола, бар и закуски в течение дня, а также несколько хороших ресторанов в пешей доступности.

6. Five Seas Hotel, Канны

В нескольких шагах от Круазетт расположен один из самых потрясающих отелей на юге Франции, созданный в здании бывшего почтового отделения. Дизайн отеля посвящен теме путешествий, а его номера, лобби, спа-центр и ресторан демонстрируют искусство во всех его проявлениях. Это делает общие зоны похожими на изысканную художественную галерею. Потрясающие пляжи находятся в нескольких шагах от отеля, так что к перечню преимуществ роскоши добавляется отличное расположение. От мягких халатов и тапочек до мебели на заказ, 45 номеров и люксов оформлены и оснащены по пятизвездочному стандарту. Каждое утро подается бесплатный завтрак (континентальный), но настоящей жемчужиной отеля является потрясающий ресторан на крыше Le Roof – Le Restaurant Panoramique, который предлагает оригинальное гурманское меню с акцентом на местные продукты. Также на крыше расположен Le Roof Lounge Bar, вдохновленный тропическими лесами, собирающий модную публику Канн в поисках лучших пейзажей и уникальных коктейлей.

7. Hotel De Cambis, Авиньон

Расположенный в старинном здании с величественным фасадом, защищенным стенами Авиньона, отель является идеальным местом для исследования Папского города. Этот четырехзвездочный отель расположен в самом сердце города и готов поделиться своей историей с гостями. Авиньон также печально известен своим мостом, и это место на юге Франции является одним из самых посещаемых, так что отличные отели, как De Cambis, помогут вам оставаться в центре событий. Попав сюда, вы погрузитесь в художественную концепцию, посвященную цветам, ароматам и вкусам вина, прямо с порога: за стойкой регистрации скрывается красочный винный бар. Отель предлагает номера и люксы разных типов и стилей, но все они объединены общей концепцией. Декор выполнен в винных тонах с использованием благородных материалов, таких как дуб, мебель на заказ, мягкие ткани и освещение от итальянских дизайнеров. Если вы любите сытный завтрак, начните день со шведского стола, прежде чем отправиться на целый день прогулок и исследований.

8. Arome Hotel, Ницца

Очаровательный трехзвездочный Arome Hotel расположен в сердце Ниццы, так что здесь вы найдете расположение с выразительным оттенком роскоши, традиционным для первоклассных отелей на юге Франции. Расположенный в старинном здании 1900 года, он представляет собой уникальное сочетание неоиндустриального стиля, современных технологий и уважения к традициям и истории. Arome имеет 11 отремонтированных номеров разных классов, от одноместных спален до младших люксов. Каждый оснащен ванной комнатой с ванной или душем, мини-баром, кофеваркой, машиной для приготовления шоколада и другими удобствами, необходимыми для комфортного пребывания. Кофе, шоколад и чай пополняются ежедневно в номере, а утром гостям предлагается французский завтрак, включающий кофе и круассаны из пекарни отеля. Гости могут продлить вкусное начало дня прогулкой до ближайших достопримечательностей. Например, музей Виллы Массена находится в 300 метрах от отеля.

9. Grand Hôtel Thalasso and Spa, Сен-Жан-де-Люз

Отель порадует вас самыми лучшими условиями для отдыха на побережье Басков. Источник: Image Luzgrandhotel.fr Отель порадует вас самыми лучшими условиями для отдыха на побережье Басков. Источник: Image Luzgrandhotel.fr

Одна из лучших гостиниц на юге Франции среди суеты Сен-Жан-де-Люз готова предложить гостям все необходимое для непринужденного и расслабляющего отпуска в сердце города. Очаровательный морской курорт порадует их потрясающими видами на побережье Басков, атмосферой искреннего гостеприимства и отличным набором удобств на территории, от крытого бассейна с морской водой и сауны в велнесс-центре до ресторана и бара, рекомендованных путеводителями. Grand Hôtel сохраняет верность своей идентичности в некоторых старомодных элементах: величественная деревянная лестница, кессонные потолки или мраморные кабюшоны. В то же время, его номера наполнены светом и современной элегантностью, а некоторые имеют прекрасные виды на океан. Номера оснащены удобными кроватями с выбором антиаллергенных подушек и одеял, шикарным постельным бельем Epeda, ванными комнатами с душевыми кабинами, махровыми халатами, мини-барами и приветственным набором напитков.